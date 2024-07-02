В Україні просто зараз створюють зброю майбутнього. Що відомо про роботів-убивць

Вторгнення Росії та масштабна допомога з боку союзників за лічені роки перетворили на Силіконову долину для створення зброї майбутнього, яка перевертає уявлення про ведення сучасної війни.

Війна та технології. Чому Україна на крок попереду всього світу

Згідно з даними видання The New York Times, зброя майбутнього не просто створюється в Україні, а й вже використовується безпосередньо на полі бою.

На тлі того, що в ЗСУ вливаються шалені гроші, а штучний інтелект розпочав епоху роботів-убивць, українські інженери отримали неймовірні можливості.

Нові технології можуть надати перевагу перед Росією, яка також взялася за розробку автономних пристроїв-вбивць.

Щойно ми дійдемо до того, що нам не вистачатиме людей, єдиним рішенням буде замінити їх роботами, — поділився своєю думкою з цього приводу один із виробників та співзасновник компаній Saker. Поширити

На переконання журналістів, просто зараз розпочалася смертельна гонка інновацій між Україною та Росією, однак незабаром вона охопить й інші країни.

Автономні дрони, щоб зупинити російських окупантів

У матеріалі видання йдеться про зграї самокерованих дронів, які самостійно зможуть координувати атаки, а кулемети з комп'ютерним зором зможуть автоматично ліквідовувати ворогів.

Також в Україні створюються і більш дивовижні творіння, такі як ширяючий безпілотний вертоліт із кулеметами. Що важливо розуміти, вони є відносно дешевими (кілька тисяч доларів — ред.), а також легко доступними.

По всій Україні виникли імпровізовані заводи і лабораторії для створення дистанційно керованих машин усіх розмірів, від літаків дальньої дії та ударних катерів до дешевих дронів-камікадзе. Багато з них є попередниками машин, які в кінцевому підсумку будуть діяти самостійно, — розповідають журналісти. Поширити

Україна уже може похизуватися вкрай футуристичною зброєю — йдеться про артилерійську вежу "Воллі" з автономним наведенням, яка працює з контролером PlayStation.