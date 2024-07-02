В Україні просто зараз створюють зброю майбутнього. Що відомо про роботів-убивць

Вторгнення Росії та масштабна допомога з боку союзників за лічені роки перетворили на Силіконову долину для створення зброї майбутнього, яка перевертає уявлення про ведення сучасної війни.
Головні тези:
- Роботи-убивці та автономні дрони вже використовуються на полі бою, забезпечуючи Україні перевагу над Росією.
- Українські інженери роблять великий крок у розвитку технологій військової сфери, створюючи широкий асортимент військових пристроїв/
- Смертельна гонка інновацій між Україною та Росією швидко набирає обертів, а новітні технології стають ключовим елементом успішного ведення війни.
Війна та технології. Чому Україна на крок попереду всього світу
Згідно з даними видання The New York Times, зброя майбутнього не просто створюється в Україні, а й вже використовується безпосередньо на полі бою.
На тлі того, що в ЗСУ вливаються шалені гроші, а штучний інтелект розпочав епоху роботів-убивць, українські інженери отримали неймовірні можливості.
Нові технології можуть надати перевагу перед Росією, яка також взялася за розробку автономних пристроїв-вбивць.
На переконання журналістів, просто зараз розпочалася смертельна гонка інновацій між Україною та Росією, однак незабаром вона охопить й інші країни.
Автономні дрони, щоб зупинити російських окупантів
У матеріалі видання йдеться про зграї самокерованих дронів, які самостійно зможуть координувати атаки, а кулемети з комп'ютерним зором зможуть автоматично ліквідовувати ворогів.
Також в Україні створюються і більш дивовижні творіння, такі як ширяючий безпілотний вертоліт із кулеметами. Що важливо розуміти, вони є відносно дешевими (кілька тисяч доларів — ред.), а також легко доступними.
Україна уже може похизуватися вкрай футуристичною зброєю — йдеться про артилерійську вежу "Воллі" з автономним наведенням, яка працює з контролером PlayStation.
Вона вміє автоматично захоплювати ціль на відстані до 1000 метрів.
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