В Україні просто зараз створюють зброю майбутнього. Що відомо про роботів-убивць
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні просто зараз створюють зброю майбутнього. Що відомо про роботів-убивць

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Джерело:  The New York Times

Вторгнення Росії та масштабна допомога з боку союзників за лічені роки перетворили на Силіконову долину для створення зброї майбутнього, яка перевертає уявлення про ведення сучасної війни.

Головні тези:

  • Роботи-убивці та автономні дрони вже використовуються на полі бою, забезпечуючи Україні перевагу над Росією.
  • Українські інженери роблять великий крок у розвитку технологій військової сфери, створюючи широкий асортимент військових пристроїв/
  • Смертельна гонка інновацій між Україною та Росією швидко набирає обертів, а новітні технології стають ключовим елементом успішного ведення війни.

Війна та технології. Чому Україна на крок попереду всього світу

Згідно з даними видання The New York Times, зброя майбутнього не просто створюється в Україні, а й вже використовується безпосередньо на полі бою.

На тлі того, що в ЗСУ вливаються шалені гроші, а штучний інтелект розпочав епоху роботів-убивць, українські інженери отримали неймовірні можливості.

Нові технології можуть надати перевагу перед Росією, яка також взялася за розробку автономних пристроїв-вбивць.

Щойно ми дійдемо до того, що нам не вистачатиме людей, єдиним рішенням буде замінити їх роботами, — поділився своєю думкою з цього приводу один із виробників та співзасновник компаній Saker.

На переконання журналістів, просто зараз розпочалася смертельна гонка інновацій між Україною та Росією, однак незабаром вона охопить й інші країни.

Автономні дрони, щоб зупинити російських окупантів

У матеріалі видання йдеться про зграї самокерованих дронів, які самостійно зможуть координувати атаки, а кулемети з комп'ютерним зором зможуть автоматично ліквідовувати ворогів.

Також в Україні створюються і більш дивовижні творіння, такі як ширяючий безпілотний вертоліт із кулеметами. Що важливо розуміти, вони є відносно дешевими (кілька тисяч доларів — ред.), а також легко доступними.

По всій Україні виникли імпровізовані заводи і лабораторії для створення дистанційно керованих машин усіх розмірів, від літаків дальньої дії та ударних катерів до дешевих дронів-камікадзе. Багато з них є попередниками машин, які в кінцевому підсумку будуть діяти самостійно, — розповідають журналісти.

Україна уже може похизуватися вкрай футуристичною зброєю — йдеться про артилерійську вежу "Воллі" з автономним наведенням, яка працює з контролером PlayStation.

Вона вміє автоматично захоплювати ціль на відстані до 1000 метрів.

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