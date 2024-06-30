Яка зброя здатна захистити Україну від КАБів — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Яка зброя здатна захистити Україну від КАБів — відповідь Зеленського

Володимир Зеленський
каб

Системи ППО Patriot, як й інші комплекси, не зможуть боротися з КАБами. Для боротьби з російськими керованими авіабомбами потрібно знищувати ворожі літаки.

Головні тези:

  • Системи ППО, такі як Patriot, не ефективні у боротьбі з керованими авіаційними бомбами.
  • Президент Зеленський вказує, що потрібно шукати рішення у захопленні російських аеродромів, де базуються літаки, що скидають КАБи.
  • Вольово-вогневі засоби, такі як ATACMS, можуть допомогти в боротьбі з КАБами на великій відстані.
  • Застосування керованих авіаційних бомб Росією на прифронтових територіях України створює загрозу для мирного населення та українських захисників.
  • Питання захисту України від КАБів є стратегічно важливим і потребує відповідних рішень та підходів для забезпечення безпеки країни.

Яка зброя здатна захистити Україну від КАБів

Він зазначив, що Росія використовує керовані авіабомби по всьому сходу України. За місяць окупанти випускають по Україні тисячі бомб.

Яка може бути боротьба з КАБами? Це системи ППО. Але, якщо ми візьмемо вартість та кількість ракет Patriot та візьмемо КАБи — то тисяч в місяць у нас ніколи не буде, та і сотень не буде. Бо кожна ракета — це близько 3 млн доларів. Тут не тільки питання в грошах, їх стільки просто не виробляють, — сказав президент.

На думку глави держави, потрібно шукати рішення, щоб атакувати російські аеродроми, де знаходяться російські літаки, які скидають КАБи.

Тому Patriot не може боротися з КАБами, які будь-яка система ППО. У будь-якому випадку на короткій дистанції ви будете перемагати, але в довгу — вони вас переграють. Треба шукати далекобійне рішення проти аеродромів, на яких стоять військові літаки, які Росія застосовує для атак КАБами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський наголосив, що мова йде не лише про територію Росії, але про Крим. Ця відстань більша, ніж 300 кілометрів. Тому, як зазначив президент, ракетні системи HIMARS не допоможуть у боротьбі з КАБами чи російською авіацією.

Тобто рішення Байдена дати нам можливість бити по їх скупченню техніки — позитивне, але не вирішує проблеми знищення наших міст та сіл. Воно вирішує тактичні моменти. Стратегічно — це стратегічна зброя. ATACMS, які можуть бити на 300 кілометрів, напевно, нам би допомогли сьогодні. Я підкреслюю, сьогодні. Є аеродроми, де вони використовують КАБи, і поки їх КАБи не летять на велику дистанцію, то ми можемо бити по цих аеродромах. Але вже є аеродроми на більшій відстані. Сьогодні потрібно дозволити нам застосовувати ATACMS вглиб Російської Федерації, — зазначив Зеленський.

Росія активно застосовує КАБи

Росіяни активно застосовують проти України керовані авіаційні бомби. Саме такими КАБами окупанти "засипали" Маріуполь під час оборони міста.

Зараз російська авіація скидає бомби на Харків та інші прифронтові і прикордонні населені пункти. Також загарбники застосовують керовані авіабомби на фронті, скидаючи їх на позиції українських захисників.

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