Яка зброя здатна захистити Україну від КАБів — відповідь Зеленського

Системи ППО Patriot, як й інші комплекси, не зможуть боротися з КАБами. Для боротьби з російськими керованими авіабомбами потрібно знищувати ворожі літаки.
Головні тези:
- Системи ППО, такі як Patriot, не ефективні у боротьбі з керованими авіаційними бомбами.
- Президент Зеленський вказує, що потрібно шукати рішення у захопленні російських аеродромів, де базуються літаки, що скидають КАБи.
- Вольово-вогневі засоби, такі як ATACMS, можуть допомогти в боротьбі з КАБами на великій відстані.
- Застосування керованих авіаційних бомб Росією на прифронтових територіях України створює загрозу для мирного населення та українських захисників.
- Питання захисту України від КАБів є стратегічно важливим і потребує відповідних рішень та підходів для забезпечення безпеки країни.
Яка зброя здатна захистити Україну від КАБів
Він зазначив, що Росія використовує керовані авіабомби по всьому сходу України. За місяць окупанти випускають по Україні тисячі бомб.
На думку глави держави, потрібно шукати рішення, щоб атакувати російські аеродроми, де знаходяться російські літаки, які скидають КАБи.
Зеленський наголосив, що мова йде не лише про територію Росії, але про Крим. Ця відстань більша, ніж 300 кілометрів. Тому, як зазначив президент, ракетні системи HIMARS не допоможуть у боротьбі з КАБами чи російською авіацією.
Росія активно застосовує КАБи
Росіяни активно застосовують проти України керовані авіаційні бомби. Саме такими КАБами окупанти "засипали" Маріуполь під час оборони міста.
Зараз російська авіація скидає бомби на Харків та інші прифронтові і прикордонні населені пункти. Також загарбники застосовують керовані авіабомби на фронті, скидаючи їх на позиції українських захисників.
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