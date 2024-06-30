Какое оружие способно защитить Украину от КАБов — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Какое оружие способно защитить Украину от КАБов — ответ Зеленского

Владимир Зеленский
каб
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Системы ПВО Patriot, как и другие комплексы, не смогут сражаться с КАБами. Для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами нужно уничтожать вражеские самолеты.

Главные тезисы

  • Системы ПВО, такие как Patriot, не эффективны в борьбе с управляемыми авиационными бомбами.
  • Президент Зеленский указывает, что нужно искать решения в захвате российских аэродромов, где базируются сбрасывающие КАБы самолеты.
  • Волевые огневые средства, такие как ATACMS, могут помочь в борьбе с КАБами на большом расстоянии.
  • Применение управляемых авиационных бомб Россией на прифронтовых территориях Украины создает угрозу мирному населению и украинским защитникам.
  • Вопрос защиты Украины от КАБов стратегически важен и требует соответствующих решений и подходов для обеспечения безопасности страны.

Какое оружие способно защитить Украину от КАБов

Он отметил, что Россия использует управляемые авиабомбы по всему востоку Украины. За месяц оккупанты выпускают по Украине тысячи бомб.

Какая может быть борьба с КАБами? Это системы ПВО. Но если мы возьмем стоимость и количество ракет Patriot и возьмем КАБы — тысяч в месяц у нас никогда не будет, да и сотен не будет. Потому что каждая ракета — это около 3 млн долларов. Здесь не только вопрос в деньгах, их столько просто не производят, — сказал президент.

По мнению главы государства, нужно искать решение, чтобы атаковать российские аэродромы, где находятся российские самолеты, сбрасываемые КАБами.

Поэтому Patriot не может бороться с кабами, которые любая система ПВО. В любом случае на короткой дистанции вы будете побеждать, но в длинную — они вас обыграют. Надо искать дальнобойное решение против аэродромов, на которых стоят военные самолеты, применяемые Россией для атак КАБами.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о территории России, но и о Крыме. Это расстояние больше 300 километров. Потому, как отметил президент, ракетные системы HIMARS не помогут в борьбе с КАБами или российской авиацией.

То есть решение Байдена дать нам возможность избивать по их скоплению техники — положительное, но не решающее проблему уничтожения наших городов и сел. Он решает тактические моменты. Стратегически это стратегическое оружие. ATACMS, которые могут бить на 300 километров, наверное нам бы помогли сегодня. Я подчеркиваю сегодня. Есть аэродромы, где они используют КАБ, и пока их КАБ не летят на большую дистанцию, то мы можем бить по этим аэродромам. Но уже есть аэродромы на большем расстоянии. Сегодня нужно разрешить нам применять ATACMS вглубь Российской Федерации, — отметил Зеленский.

Россия активно применяет КАБы

Россияне активно применяют против Украины управляемые авиационные бомбы. Именно такими КАБами оккупанты "засыпали" Мариуполь во время обороны города.

Сейчас российская авиация сбрасывает бомбы на Харьков и другие прифронтовые и приграничные населенные пункты. Также захватчики применяют управляемые авиабомбы на фронте, сбрасывая их на позиции украинских защитников.

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