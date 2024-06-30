Какое оружие способно защитить Украину от КАБов — ответ Зеленского

Системы ПВО Patriot, как и другие комплексы, не смогут сражаться с КАБами. Для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами нужно уничтожать вражеские самолеты.
Главные тезисы
- Системы ПВО, такие как Patriot, не эффективны в борьбе с управляемыми авиационными бомбами.
- Президент Зеленский указывает, что нужно искать решения в захвате российских аэродромов, где базируются сбрасывающие КАБы самолеты.
- Волевые огневые средства, такие как ATACMS, могут помочь в борьбе с КАБами на большом расстоянии.
- Применение управляемых авиационных бомб Россией на прифронтовых территориях Украины создает угрозу мирному населению и украинским защитникам.
- Вопрос защиты Украины от КАБов стратегически важен и требует соответствующих решений и подходов для обеспечения безопасности страны.
Какое оружие способно защитить Украину от КАБов
Он отметил, что Россия использует управляемые авиабомбы по всему востоку Украины. За месяц оккупанты выпускают по Украине тысячи бомб.
По мнению главы государства, нужно искать решение, чтобы атаковать российские аэродромы, где находятся российские самолеты, сбрасываемые КАБами.
Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о территории России, но и о Крыме. Это расстояние больше 300 километров. Потому, как отметил президент, ракетные системы HIMARS не помогут в борьбе с КАБами или российской авиацией.
Россия активно применяет КАБы
Россияне активно применяют против Украины управляемые авиационные бомбы. Именно такими КАБами оккупанты "засыпали" Мариуполь во время обороны города.
Сейчас российская авиация сбрасывает бомбы на Харьков и другие прифронтовые и приграничные населенные пункты. Также захватчики применяют управляемые авиабомбы на фронте, сбрасывая их на позиции украинских защитников.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-