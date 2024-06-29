Авиация РФ сбросила 4 КАБа на Дергачи — есть раненые

В результате удара российских войск по городу Дергачи Харьковской области 29 июня пострадали три человека.
Главные тезисы
- Авиация РФ сбросила 4 КАБа на город Дергачи Харьковской области, что привело к ранениям трех человек.
- Авиаудары российских войск нанесли ущерб частным домам, хозяйственным постройкам и линиям электропередач в городе.
- В результате атак пострадали взрослые, дети и домашние животные, нанесен урон частным и общественным строениям.
- Согласно данным полиции Харьковской области, авиаудары РФ по Дергачам 25 июня привели к ранениям 12 человек, включая детей.
- Атаки войск РФ на город Дергачи стали самыми массированными с 2022 года, вызвав значительные разрушения и гибель жителей.
Российская армия снова бомбила Дергачи
Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
Еще одна 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Также пострадали домашние животные.
В результате российского обстрела повреждено по меньшей мере 3 пятиэтажных, 2 двухэтажных и 20 частных домов, а также хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили местных жителей, одно из гражданских предприятий.
Частично разрушены линии электропередач.
Авиаудар РФ по Дергачам: пострадало 12 человек
Как отметили в полиции Харьковской области, предварительно, военные РФ нанесли по населенному пункту три удара авиабомбами.
26 июня около 15:35 оккупанты обстреляли город Дергачи Харьковского района. Взрывные ранения и острую реакцию на стресс получили 12 человек, среди которых три ребенка 2007, 2008, 2012 годов рождения.
Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
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