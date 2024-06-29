Авиация РФ сбросила 4 КАБа на Дергачи — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила 4 КАБа на Дергачи — есть раненые

Дергачи
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Источник:  online.ua

В результате удара российских войск по городу Дергачи Харьковской области 29 июня пострадали три человека.

Главные тезисы

  • Авиация РФ сбросила 4 КАБа на город Дергачи Харьковской области, что привело к ранениям трех человек.
  • Авиаудары российских войск нанесли ущерб частным домам, хозяйственным постройкам и линиям электропередач в городе.
  • В результате атак пострадали взрослые, дети и домашние животные, нанесен урон частным и общественным строениям.
  • Согласно данным полиции Харьковской области, авиаудары РФ по Дергачам 25 июня привели к ранениям 12 человек, включая детей.
  • Атаки войск РФ на город Дергачи стали самыми массированными с 2022 года, вызвав значительные разрушения и гибель жителей.

Российская армия снова бомбила Дергачи

Сегодня враг нанес самый массированный удар по Дергачам, начиная с 2022 года. По обновленной информации, на город было сброшено 4 авиабомба (предварительно — УМПБ Д-30). Обломочные ранения получили двое мужчин 68-ми и 75-ти лет, которые госпитализированы в больницу.

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

Еще одна 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Также пострадали домашние животные.

В результате российского обстрела повреждено по меньшей мере 3 пятиэтажных, 2 двухэтажных и 20 частных домов, а также хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили местных жителей, одно из гражданских предприятий.

Частично разрушены линии электропередач.

Авиаудар РФ по Дергачам: пострадало 12 человек

Как отметили в полиции Харьковской области, предварительно, военные РФ нанесли по населенному пункту три удара авиабомбами.

26 июня около 15:35 оккупанты обстреляли город Дергачи Харьковского района. Взрывные ранения и острую реакцию на стресс получили 12 человек, среди которых три ребенка 2007, 2008, 2012 годов рождения.

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

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