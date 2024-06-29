Авиация РФ сбросила 4 КАБа на Дергачи — есть раненые

В результате удара российских войск по городу Дергачи Харьковской области 29 июня пострадали три человека.

Российская армия снова бомбила Дергачи

Сегодня враг нанес самый массированный удар по Дергачам, начиная с 2022 года. По обновленной информации, на город было сброшено 4 авиабомба (предварительно — УМПБ Д-30). Обломочные ранения получили двое мужчин 68-ми и 75-ти лет, которые госпитализированы в больницу. Поделиться

Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

Еще одна 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Также пострадали домашние животные.

В результате российского обстрела повреждено по меньшей мере 3 пятиэтажных, 2 двухэтажных и 20 частных домов, а также хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили местных жителей, одно из гражданских предприятий.

Частично разрушены линии электропередач.

Авиаудар РФ по Дергачам: пострадало 12 человек

Как отметили в полиции Харьковской области, предварительно, военные РФ нанесли по населенному пункту три удара авиабомбами.

26 июня около 15:35 оккупанты обстреляли город Дергачи Харьковского района. Взрывные ранения и острую реакцию на стресс получили 12 человек, среди которых три ребенка 2007, 2008, 2012 годов рождения.