Авиация РФ сбросила КАБ на Дергачи. Среди пострадавших — дети
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила КАБ на Дергачи. Среди пострадавших — дети

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
КАБ
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Днем 26 июня Российская Федерация в очередной раз нанесла удары по Харькову и близлежащим населенным пунктам. Так, управляемая авиабомба была сброшена на Дергачи, есть пострадавшие.

Главные тезисы

  • Среди пострадавших в результате авиаудара РФ по Дергачам были двое детей и 7 взрослых.
  • Российские военные используют атаки на Харьков для испытаний модифицированных боеприпасов, включая оружие с GPS-модулем и крыльями.
  • Оккупационная армия РФ применяет устаревшее вооружение для убийства гражданского населения в Украине.
  • Стоимость использования ракетных систем, таких как "Калибр", становится все дороже для оккупантов, при этом они продолжают атаковать города Украины.
  • Российским оккупантам становится все сложнее использовать технику высокой точности, что затрудняет их успешное ведение военных операций.

РФ бомбила Дергачи: ранены двое детей

По данным главы Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко, Россией был нанесен авиаудар по Дергачевской общине. По его данным, россияне избивали именно по жилому сектору.

По состоянию на 15:55 в результате ударов 5 пострадавших — пожилые мужчина и женщина получили осколочные ранения, у двух детей и одной женщины острая реакция на стресс.

В 16:05 стало известно, что количество пострадавших в результате удара выросло до 7 человек.

Как сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на 16:20 известно уже о 9 раненых.

Что известно об использовании армией РФ модифицированных боеприпасов во время атак на Харьков

По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, оккупационная армия РФ использует атаки на Харьков в качестве плацдарма для испытаний модифицированных боеприпасов.

Враг не останавливается, а постоянно испытывает модифицированные боеприпасы, используя город Харьков как плацдарм для своих тренировок, подчеркивает глава ОВА Олег Синегубов.

Синегубов отметил, что оккупационная армия РФ пытается адаптироваться и все устаревшие вооружения со складов использовать для убийства гражданского населения в Украине.

У нас был первый удар по городу Харьков в воскресенье, по территории частной школы. Это был КАБ-250. Боеприпас был с крыльями, с GPS-модулем, — подчеркнул руководитель ОВА.

Он подчеркнул, что российским оккупантам становится все дороже и сложнее использовать ракетные системы, в том числе "Калибр", которые стоят по 10 млн долларов за каждую единицу.

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