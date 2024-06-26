Авиация РФ сбросила КАБ на Дергачи. Среди пострадавших — дети

Днем 26 июня Российская Федерация в очередной раз нанесла удары по Харькову и близлежащим населенным пунктам. Так, управляемая авиабомба была сброшена на Дергачи, есть пострадавшие.
Главные тезисы
- Среди пострадавших в результате авиаудара РФ по Дергачам были двое детей и 7 взрослых.
- Российские военные используют атаки на Харьков для испытаний модифицированных боеприпасов, включая оружие с GPS-модулем и крыльями.
- Оккупационная армия РФ применяет устаревшее вооружение для убийства гражданского населения в Украине.
- Стоимость использования ракетных систем, таких как "Калибр", становится все дороже для оккупантов, при этом они продолжают атаковать города Украины.
- Российским оккупантам становится все сложнее использовать технику высокой точности, что затрудняет их успешное ведение военных операций.
РФ бомбила Дергачи: ранены двое детей
По данным главы Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко, Россией был нанесен авиаудар по Дергачевской общине. По его данным, россияне избивали именно по жилому сектору.
В 16:05 стало известно, что количество пострадавших в результате удара выросло до 7 человек.
Как сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на 16:20 известно уже о 9 раненых.
Что известно об использовании армией РФ модифицированных боеприпасов во время атак на Харьков
По словам руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, оккупационная армия РФ использует атаки на Харьков в качестве плацдарма для испытаний модифицированных боеприпасов.
Враг не останавливается, а постоянно испытывает модифицированные боеприпасы, используя город Харьков как плацдарм для своих тренировок, подчеркивает глава ОВА Олег Синегубов.
Синегубов отметил, что оккупационная армия РФ пытается адаптироваться и все устаревшие вооружения со складов использовать для убийства гражданского населения в Украине.
Он подчеркнул, что российским оккупантам становится все дороже и сложнее использовать ракетные системы, в том числе "Калибр", которые стоят по 10 млн долларов за каждую единицу.
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