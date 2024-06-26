Авіація РФ скинула КАБ на Дергачі. Серед постраждалих — діти
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ скинула КАБ на Дергачі. Серед постраждалих — діти

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
КАБ
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Вдень 26 червня Російська Федерація в черговий раз завдала ударів по місту Харків та прилеглих населених пунктах. Так, керовану авіабомбу було скинуто на Дергачі, є постраждалі.

Головні тези:

  • Внаслідок авіаудару РФ по Дергачам постраждали двоє дітей та кілька дорослих.
  • Окупаційна армія РФ використовує атаки на Харків для випробувань модифікованих боєприпасів.
  • Російські військові намагаються використати застаріле озброєння та ракетні системи для вбивства цивільного населення в Україні.
  • За інформацією очільника Харківської ОВА, російські бомбардувальники випробовують боєприпаси з GPS-модулем та крилами на території міста Харків.
  • За часи війни вартість використання ракетних систем, наприклад, “Калібр”, стає дедалі дорожчою для окупантів.

РФ бомбила Дергачі: поранено двоє дітей

За даними голови Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, Росією було завдано авіаудару по Дергачівській громаді. За його даними, росіяни били саме по житловому сектору.

Станом на 15:55 внаслідок ударів є 5 постраждалих — літні чоловік та жінка отримали осколкові поранення, у двох дітей та однієї жінки гостра реакція на стрес.

О 16:05 стало відомо, що кількість постраждалих в результаті удару зросла до 7 осіб.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, станом на 16:20 відомо вже про 9 поранених.

Що відомо про використання армією РФ модифікованих боєприпасів під час атак на Харків

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупаційна армія РФ використовує атаки на Харків у якості плацдарму для випробувань модифікованих боєприпасів. 

Ворог не зупиняється, а постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи місто Харків як плацдарм для своїх тренувань, — підкреслює очільник ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов зазначив, що окупаційна армія РФ намагається адаптуватись, і всі застарілі озброєння зі складів використати для вбивства цивільного населення в Україні.

Ми мали перший удар по місту Харків у неділю, по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами, з GPS-модулем, — підкреслив керівник ОВА.

Він наголосив, що російським окупантам стає дедалі дорожче і складніше використовувати ракетні системи, зокрема “Калібр”, які коштують по 10 млн доларів за кожну одиницю.

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