Авіація РФ скинула КАБ на Дергачі. Серед постраждалих — діти

Вдень 26 червня Російська Федерація в черговий раз завдала ударів по місту Харків та прилеглих населених пунктах. Так, керовану авіабомбу було скинуто на Дергачі, є постраждалі.
Головні тези:
- Внаслідок авіаудару РФ по Дергачам постраждали двоє дітей та кілька дорослих.
- Окупаційна армія РФ використовує атаки на Харків для випробувань модифікованих боєприпасів.
- Російські військові намагаються використати застаріле озброєння та ракетні системи для вбивства цивільного населення в Україні.
- За інформацією очільника Харківської ОВА, російські бомбардувальники випробовують боєприпаси з GPS-модулем та крилами на території міста Харків.
- За часи війни вартість використання ракетних систем, наприклад, “Калібр”, стає дедалі дорожчою для окупантів.
РФ бомбила Дергачі: поранено двоє дітей
За даними голови Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, Росією було завдано авіаудару по Дергачівській громаді. За його даними, росіяни били саме по житловому сектору.
О 16:05 стало відомо, що кількість постраждалих в результаті удару зросла до 7 осіб.
Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, станом на 16:20 відомо вже про 9 поранених.
Що відомо про використання армією РФ модифікованих боєприпасів під час атак на Харків
За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупаційна армія РФ використовує атаки на Харків у якості плацдарму для випробувань модифікованих боєприпасів.
Ворог не зупиняється, а постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи місто Харків як плацдарм для своїх тренувань, — підкреслює очільник ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов зазначив, що окупаційна армія РФ намагається адаптуватись, і всі застарілі озброєння зі складів використати для вбивства цивільного населення в Україні.
Він наголосив, що російським окупантам стає дедалі дорожче і складніше використовувати ракетні системи, зокрема “Калібр”, які коштують по 10 млн доларів за кожну одиницю.
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