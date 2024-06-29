Авіація РФ скинула 4 КАБи на Дергачі — є поранені

Сьогодні ворог завдав найбільш масованого удару по Дергачах, починаючи з 2022 року. За оновленою інформацією, на місто було скинуто 4 авіабомби (попередньо — УМПБ Д-30). Уламкових поранень зазнали двоє чоловіків 68-ми та 75-ти років, які госпіталізовані до лікарні.