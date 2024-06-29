Авіація РФ скинула 4 КАБи на Дергачі — є поранені

Внаслідок удару російських військ по місту Дергачі Харківської області 29 червня постраждало троє людей.
Головні тези:
- Російська авіація скинула 4 авіабомби на місто Дергачі на Харківщині, є поранені.
- У результаті ударів російських військ загинули люди, були поранені дорослі та діти, а також постраждали домашні тварини.
- Зазначається пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та ліній електропередач внаслідок авіаударів РФ.
Російська армія знову бомбила Дергачі
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.
Ще одна 71-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також постраждали домашні тварини.
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено щонайменше 3 п’ятиповерхових, 2 двоповерхових та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств.
Частково зруйновано лінії електропередач.
Авіаудар РФ по Дергачах: постраждало 12 осіб
Як зазначили в поліції Харківської області, попередньо, військові РФ завдали по населеному пункту три удари авіабомбами.
26 червня близько 15:35 окупанти обстріляли місто Дергачі Харківського району. Вибухові поранення та гостру реакцію на стрес отримали 12 людей, серед яких три дитини 2007, 2008, 2012 років народження.
Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.
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