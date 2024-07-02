В Украине прямо сейчас создают оружие будущего. Что известно о роботах-убийцах

Вторжение России и масштабная помощь со стороны союзников за считанные годы превратили Украину в Силиконовую долину для создания оружия будущего, которое переворачивает представление о ведении современной войны.
Главные тезисы
- Роботы-убийцы и автономные дроны уже используются на поле боя, обеспечивая Украине преимущество над Россией.
- Украинские инженеры делают большой шаг в развитии технологий военной сферы, создавая широкий ассортимент военных устройств.
- Смертельная гонка инноваций между Украиной и Россией быстро набирает обороты, а новейшие технологии становятся ключевым элементом успешного ведения войны.
Войны и технологии. Почему Украина на шаг впереди
Согласно данным издания The New York Times, оружие будущего не просто создается в Украине, но уже используется непосредственно на поле боя.
На фоне того, что в ВСУ вливаются сумасшедшие деньги, а искусственный интеллект начал эпоху убийц, украинские инженеры получили невероятные возможности.
Новые технологии дает возможность превзойти Россию, которая также взялась за разработку автономных устройств-убийц.
По мнению журналистов, прямо сейчас началась смертельная гонка инноваций между Украиной и Россией, однако вскоре она охватит и другие страны.
Автономные дроны, чтобы остановить российских оккупантов
В материале издания идет речь о стаях самоуправляемых дронов, которые смогут самостоятельно координировать атаки, а пулеметы с компьютерным зрением смогут автоматически ликвидировать врагов.
Также в Украине создаются и более удивительные творения, такие как парящий беспилотный вертолет с пулеметами. Что важно понимать, они относительно дешевы (несколько тысяч долларов — ред.), а также легко доступны.
Украина уже может похвастаться крайне футуристическим оружием — речь идет об артиллерийской башне "Уолли" с автономной наводкой, работающей с контролером PlayStation.
Она умеет автоматически захватывать цель на расстоянии до 1000 метров.
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