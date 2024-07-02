В Украине прямо сейчас создают оружие будущего. Что известно о роботах-убийцах
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине прямо сейчас создают оружие будущего. Что известно о роботах-убийцах

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Источник:  The New York Times

Вторжение России и масштабная помощь со стороны союзников за считанные годы превратили Украину в Силиконовую долину для создания оружия будущего, которое переворачивает представление о ведении современной войны.

Главные тезисы

  • Роботы-убийцы и автономные дроны уже используются на поле боя, обеспечивая Украине преимущество над Россией.
  • Украинские инженеры делают большой шаг в развитии технологий военной сферы, создавая широкий ассортимент военных устройств.
  • Смертельная гонка инноваций между Украиной и Россией быстро набирает обороты, а новейшие технологии становятся ключевым элементом успешного ведения войны.

Войны и технологии. Почему Украина на шаг впереди

Согласно данным издания The New York Times, оружие будущего не просто создается в Украине, но уже используется непосредственно на поле боя.

На фоне того, что в ВСУ вливаются сумасшедшие деньги, а искусственный интеллект начал эпоху убийц, украинские инженеры получили невероятные возможности.

Новые технологии дает возможность превзойти Россию, которая также взялась за разработку автономных устройств-убийц.

Как только мы дойдем до того, что нам не хватит людей, единственным решением будет заменить их роботами, — поделился своим мнением на этот счет один из производителей и соучредитель компаний Saker.

По мнению журналистов, прямо сейчас началась смертельная гонка инноваций между Украиной и Россией, однако вскоре она охватит и другие страны.

Автономные дроны, чтобы остановить российских оккупантов

В материале издания идет речь о стаях самоуправляемых дронов, которые смогут самостоятельно координировать атаки, а пулеметы с компьютерным зрением смогут автоматически ликвидировать врагов.

Также в Украине создаются и более удивительные творения, такие как парящий беспилотный вертолет с пулеметами. Что важно понимать, они относительно дешевы (несколько тысяч долларов — ред.), а также легко доступны.

По всей Украине появились импровизированные заводы и лаборатории для создания дистанционно управляемых машин всех размеров, от самолетов дальнего действия и ударных катеров до дешевых дронов-камикадзе. Многие являются предшественниками машин, которые в конечном итоге будут действовать самостоятельно, — рассказывают журналисты.

Украина уже может похвастаться крайне футуристическим оружием — речь идет об артиллерийской башне "Уолли" с автономной наводкой, работающей с контролером PlayStation.

Она умеет автоматически захватывать цель на расстоянии до 1000 метров.

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