В Украине прямо сейчас создают оружие будущего. Что известно о роботах-убийцах

Вторжение России и масштабная помощь со стороны союзников за считанные годы превратили Украину в Силиконовую долину для создания оружия будущего, которое переворачивает представление о ведении современной войны.

Войны и технологии. Почему Украина на шаг впереди

Согласно данным издания The New York Times, оружие будущего не просто создается в Украине, но уже используется непосредственно на поле боя.

На фоне того, что в ВСУ вливаются сумасшедшие деньги, а искусственный интеллект начал эпоху убийц, украинские инженеры получили невероятные возможности.

Новые технологии дает возможность превзойти Россию, которая также взялась за разработку автономных устройств-убийц.

Как только мы дойдем до того, что нам не хватит людей, единственным решением будет заменить их роботами, — поделился своим мнением на этот счет один из производителей и соучредитель компаний Saker. Поделиться

По мнению журналистов, прямо сейчас началась смертельная гонка инноваций между Украиной и Россией, однако вскоре она охватит и другие страны.

Автономные дроны, чтобы остановить российских оккупантов

В материале издания идет речь о стаях самоуправляемых дронов, которые смогут самостоятельно координировать атаки, а пулеметы с компьютерным зрением смогут автоматически ликвидировать врагов.

Также в Украине создаются и более удивительные творения, такие как парящий беспилотный вертолет с пулеметами. Что важно понимать, они относительно дешевы (несколько тысяч долларов — ред.), а также легко доступны.

По всей Украине появились импровизированные заводы и лаборатории для создания дистанционно управляемых машин всех размеров, от самолетов дальнего действия и ударных катеров до дешевых дронов-камикадзе. Многие являются предшественниками машин, которые в конечном итоге будут действовать самостоятельно, — рассказывают журналисты. Поделиться

Украина уже может похвастаться крайне футуристическим оружием — речь идет об артиллерийской башне "Уолли" с автономной наводкой, работающей с контролером PlayStation.