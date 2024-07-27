Федоров показав унікального робота для порятунку бійців ЗСУ

Робота, який може транспортувати одразу кількох поранених воїнів з поля бою, уже запустили у серійне виробництво. Про це повідомив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На українському фронті з’явиться унікальний робот-рятівник

За словами міністр, робот Ratel Н є результатом роботи оборонного кластера Brave1.

Він буде займатися евакуацією поранених українських захисників з поля бою.

Ба більше, вказано, що унікальний український робот може перевозити 400+ кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу кількох людей.

Завдяки конструкції здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. А також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі, — розповідає Михайло Федоров. Поширити

Що також важливо розуміти, його можуть використовувати для виконання різноманітних завдань.

До прикладу, на Ratel Н можна встановити:

РЕБ,

мобільний пункт спостереження,

бойовий модуль,

розміновувальну установку.

За словами Федорова, також комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на дуже великій дистанції.

Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво — військові використовують його й дають позитивний фідбек. Технології — наша асиметрична відповідь ворогу. Чим більше їх на фронті, тим менше противників. Михайло Федоров Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації України

Робот Ratel Н (Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Чому наразі роботи не можуть замінити бійців на фронті

Такою думкою поділився ветеран ЗСУ Дмитро “Івіч” Вербич в інтерв'ю Online.UA.

На його переконання, турелі та роботизовані системи — наразі все це лише починається.

Ніхто в армії не може заперечувати той факт, що людина — все ж таки більш ефективна одиниця на полі бою.