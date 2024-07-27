Федоров показав унікального робота для порятунку бійців ЗСУ
Категорія
Технології
Дата публікації

Федоров показав унікального робота для порятунку бійців ЗСУ

Михайло Федоров
Федоров

Робота, який може транспортувати одразу кількох поранених воїнів з поля бою, уже запустили у серійне виробництво. Про це повідомив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Головні тези:

  • Робот Ratel Н може перевозити 400+ кг живого навантаження.
  • Його конструкція дозволяє рухатися по складному рельєфу, працювати тихо та ефективно в умовах низької видимості.
  • Ratel Н може бути оснащений різноманітними установками, такими як РЕБ, спостережні пункти, бойові модулі та розміновувальні установки.

На українському фронті з’явиться унікальний робот-рятівник

За словами міністр, робот Ratel Н є результатом роботи оборонного кластера Brave1.

Він буде займатися евакуацією поранених українських захисників з поля бою.

Ба більше, вказано, що унікальний український робот може перевозити 400+ кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу кількох людей.

Завдяки конструкції здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. А також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі, — розповідає Михайло Федоров.

Що також важливо розуміти, його можуть використовувати для виконання різноманітних завдань.

До прикладу, на Ratel Н можна встановити:

  • РЕБ,

  • мобільний пункт спостереження,

  • бойовий модуль,

  • розміновувальну установку.

За словами Федорова, також комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на дуже великій дистанції.

Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво — військові використовують його й дають позитивний фідбек. Технології — наша асиметрична відповідь ворогу. Чим більше їх на фронті, тим менше противників.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації України

Робот Ratel Н (Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Чому наразі роботи не можуть замінити бійців на фронті

Такою думкою поділився ветеран ЗСУ Дмитро “Івіч” Вербич в інтерв'ю Online.UA.

На його переконання, турелі та роботизовані системи — наразі все це лише починається.

Ніхто в армії не може заперечувати той факт, що людина — все ж таки більш ефективна одиниця на полі бою.

Тому поки що це допоміжні інструменти. Ми можемо цим зменшити кількість людей, які беруть участь у боях на цій ділянці фронту, але без людей все одно нічого не буде. Люди мають цю лінію тримати, — пояснює Дмитро Вербич.

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