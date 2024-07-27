Солдати РФ можуть потрапити у пастку на фронті. У ЗСУ розкрили деталі

Російська війська не полишають спроб просунутися в напрямку селища Нью-Йорк, яке знаходиться у Донецької області, однак українські захисники успішно відбивають атаки ворога.

Що відбувається на Донеччині

Про ситуацію на цій ділянці фронту розповів командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Збройних сил України Станіслав Краснов.

Він повідомив журналістам, що у районі Нью-Йорка й міста Торецьк просування російських загарбників вдалося успішно зупинити.

Не думаю я, що їм далі вдасться просунутися, тим більше, вони самі дуже сильно ризикують, так глибоко вклинюючись в нашу оборону по напрямку Нью-Йорка. Вони самі легко можуть потрапити в оточення там, — наголосив командир. Поширити

Коли саме це може статися — Станіслав Краснов поки не уточнив.

Як уже згадувалося раніше, вранці 27 липня на Торецькому напрямку армія РФ здійснила 19 атак за підтримки авіації неподалік Торецька, Нью-Йорка, Залізного й Північного.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ситуація на фронті 26-27 липня — останні подробиці

Протягом минулої доби було зафіксовано 122 бойових зіткнення між бійцями ЗСУ та солдатами РФ.

26 липня російська армія завдала по позиціях підрозділів ЗСУ та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 80 авіаударів, зокрема, скинула 117 КАБів.

Окрім того, вказано,що ворог здійснив 4636 обстрілів, з них 71 — із реактивних систем залпового вогню.