ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 30 артсистем та 20 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 578 120 військових.
Головні тези:
- ЗСУ успішно знищили понад тисячу солдатів РФ та велику кількість їхньої техніки, включаючи танки, бронемашини, артилерійські системи та літаки.
- Генштаб повідомив про 144 бойові зіткнення за минулу добу, де українські військові успішно стримували спроби ворога прорвати оборонні позиції.
- На різних напрямках у фронтових районах зафіксовано низку спроб ворога підірвати українську оборону, проте сили оборони ефективно відбивали напади.
- Українські війська утримують контроль на своїх позиціях, демонструючи високу бойову майстерність та відстоюючи територіальну цілісність країни.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1060 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8390 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 16 161 (+20) од.;
артилерійських систем — 16 086 (+30) од.;
РСЗВ — 1131 (+1) од.;
засоби ППО — 907 (+1) од.;
літаків — 363 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 853 (+21) од.;
крилатих ракет — 2407 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 21739 (+52) од.;
спеціальної техніки — 2697 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру Донецької області.
Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Парасковіївка, де ворог 16 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.
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