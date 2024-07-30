Суттєве посилення ЗСУ відбудеться уже найближчими тижнями. Що зміниться
Категорія
Україна
Дата публікації

Суттєве посилення ЗСУ відбудеться уже найближчими тижнями. Що зміниться

ЗСУ
Джерело:  The New York Times

Видання The New York Times проаналізувало українську кампанію з мобілізації та дійшло висновку, що вона матиме вплив на хід війни уже найближчим часом. Це також підтверджують заяви українських чиновників, солдатів і військових аналітиків, які говорили на умовах анонімності.

Головні тези:

  • Українська влада та бригади визнають проблеми з нестачею військових, але активно працюють над вирішенням цієї проблеми.
  • Армія РФ може здійснити ще одну спробу прориву української оборони на фронті.
  • Успіх у війні для України залежить не лише від масштабів мобілізації, але й від якісної підготовки солдатів та належного забезпечення військової технікою та боєприпасами.

ЗСУ посилять десятки тисяч мобілізованих

Згідно з даними експертів, з травня 2024 року в Україні мобілізували до 30 тисяч осіб щомісяця.

Що важливо розуміти, е вдвічі-втричі більше, ніж протягом останніх зимових місяців.

Однак українська влада відмовляється підтверджувати чи спростовувати подібну інформацію.

Представники деяких бригад також не приховують, що ситуація з особовим складом почала поступового налагоджуватися.

Як заявив пресофіцер 65-ї бригади, лейтенант Сергій Скібчик, його підрозділ щотижня посилюється невеликими групами призовників, однак цього недостатньо наразі.

За словами журналістів, нестача військових була однією з найбільших проблем України на полі бою за останній рік. Російські війська зуміли прорвати ослаблені українські лінії. А українській армії не вистачає вояків для проведення широкомасштабних контрударів, — пише видання.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Які проблеми з мобілізацією є наразі

За словами військово аналітика з Відня Франца-Штефана Гаді, який нещодавно повернувся з України, дуже багато мобілізованих вирушать на фронт уже найближчими тижнями.

Окрім того, він озвучив прогноз, що до цього часу армія РФ "зробить ще один масштабний ривок" , намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

Журналісти звертають увагу на те, що мобілізація — лише частина успіху для України.

Важливими факторами також є якісна підготовка солдатів та а забезпечення достатньою кількістю зброї та боєприпасів.

Цього місяця президент України Володимир Зеленський визнав, що не вистачає приміщень для підготовки призовників, і поскаржився, що понад десяток бригад були недоозброєні через затримки з постачанням західної зброї.

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