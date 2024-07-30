Суттєве посилення ЗСУ відбудеться уже найближчими тижнями. Що зміниться

Видання The New York Times проаналізувало українську кампанію з мобілізації та дійшло висновку, що вона матиме вплив на хід війни уже найближчим часом. Це також підтверджують заяви українських чиновників, солдатів і військових аналітиків, які говорили на умовах анонімності.
Головні тези:
- Українська влада та бригади визнають проблеми з нестачею військових, але активно працюють над вирішенням цієї проблеми.
- Армія РФ може здійснити ще одну спробу прориву української оборони на фронті.
- Успіх у війні для України залежить не лише від масштабів мобілізації, але й від якісної підготовки солдатів та належного забезпечення військової технікою та боєприпасами.
ЗСУ посилять десятки тисяч мобілізованих
Згідно з даними експертів, з травня 2024 року в Україні мобілізували до 30 тисяч осіб щомісяця.
Що важливо розуміти, е вдвічі-втричі більше, ніж протягом останніх зимових місяців.
Однак українська влада відмовляється підтверджувати чи спростовувати подібну інформацію.
Представники деяких бригад також не приховують, що ситуація з особовим складом почала поступового налагоджуватися.
Як заявив пресофіцер 65-ї бригади, лейтенант Сергій Скібчик, його підрозділ щотижня посилюється невеликими групами призовників, однак цього недостатньо наразі.
Які проблеми з мобілізацією є наразі
За словами військово аналітика з Відня Франца-Штефана Гаді, який нещодавно повернувся з України, дуже багато мобілізованих вирушать на фронт уже найближчими тижнями.
Окрім того, він озвучив прогноз, що до цього часу армія РФ "зробить ще один масштабний ривок" , намагаючись прорвати оборону ЗСУ.
Журналісти звертають увагу на те, що мобілізація — лише частина успіху для України.
Важливими факторами також є якісна підготовка солдатів та а забезпечення достатньою кількістю зброї та боєприпасів.
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