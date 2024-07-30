Существенное усиление ВСУ произойдет уже в ближайшие недели. Что изменится

Издание The New York Times проанализировало украинскую кампанию по мобилизации и пришло к выводу, что она будет иметь влияние на ход войны уже в ближайшее время. Это также подтверждают заявления украинских чиновников, солдат и военных аналитиков, говоривших на условиях анонимности.
Главные тезисы
- Украинские власти и бригады признают проблемы с нехваткой военных, но активно работают над ее решением.
- Армия РФ может предпринять еще одну попытку прорыва украинской обороны на фронте.
- Успех в войне для Украины зависит не только от масштабов мобилизации, но и от качественной подготовки солдат и надлежащего обеспечения военной техникой и боеприпасами.
Десятки тысяч мобилизованных усилят ВСУ
Согласно данным экспертов, с мая 2024 года в Украине мобилизовали до 30 тысяч человек ежемесячно.
Что важно понимать, это в два-три раза больше, чем в последние зимние месяцы.
Однако украинские власти отказываются подтверждать или опровергать подобную информацию.
Представители некоторых бригад также не скрывают, что ситуация с личным составом начала постепенно налаживаться.
Как заявил пресс-офицер 65-й бригады, лейтенант Сергей Скибчик, его подразделение еженедельно усиливается небольшими группами призывников, однако этого пока недостаточно.
Какие проблемы с мобилизацией есть сейчас
По словам военно аналитика из Вены Франца-Штефана Гади, очень много украинских мобилизованных отправятся на фронт уже в ближайшие недели.
Кроме того, он озвучил прогноз, что к этому времени армия РФ "сделает еще один масштабный рывок", пытаясь прорвать оборону ВСУ.
Журналисты обращают внимание на то, что мобилизация — лишь часть успеха для Украины.
Важными факторами также является качественная подготовка солдат и обеспечение достаточным количеством оружия и боеприпасов.
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