Существенное усиление ВСУ произойдет уже в ближайшие недели. Что изменится
Категория
Украина
Дата публикации

Существенное усиление ВСУ произойдет уже в ближайшие недели. Что изменится

ВСУ
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Источник:  The New York Times

Издание The New York Times проанализировало украинскую кампанию по мобилизации и пришло к выводу, что она будет иметь влияние на ход войны уже в ближайшее время. Это также подтверждают заявления украинских чиновников, солдат и военных аналитиков, говоривших на условиях анонимности.

Главные тезисы

  • Украинские власти и бригады признают проблемы с нехваткой военных, но активно работают над ее решением.
  • Армия РФ может предпринять еще одну попытку прорыва украинской обороны на фронте.
  • Успех в войне для Украины зависит не только от масштабов мобилизации, но и от качественной подготовки солдат и надлежащего обеспечения военной техникой и боеприпасами.

Десятки тысяч мобилизованных усилят ВСУ

Согласно данным экспертов, с мая 2024 года в Украине мобилизовали до 30 тысяч человек ежемесячно.

Что важно понимать, это в два-три раза больше, чем в последние зимние месяцы.

Однако украинские власти отказываются подтверждать или опровергать подобную информацию.

Представители некоторых бригад также не скрывают, что ситуация с личным составом начала постепенно налаживаться.

Как заявил пресс-офицер 65-й бригады, лейтенант Сергей Скибчик, его подразделение еженедельно усиливается небольшими группами призывников, однако этого пока недостаточно.

По словам журналистов, нехватка военных была одной из самых больших проблем Украины на поле боя за последний год. Российские войска сумели прорвать ослабленные украинские линии. А украинской армии не хватает воинов для проведения широкомасштабных контрударов, — пишет издание.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Какие проблемы с мобилизацией есть сейчас

По словам военно аналитика из Вены Франца-Штефана Гади, очень много украинских мобилизованных отправятся на фронт уже в ближайшие недели.

Кроме того, он озвучил прогноз, что к этому времени армия РФ "сделает еще один масштабный рывок", пытаясь прорвать оборону ВСУ.

Журналисты обращают внимание на то, что мобилизация — лишь часть успеха для Украины.

Важными факторами также является качественная подготовка солдат и обеспечение достаточным количеством оружия и боеприпасов.

В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский признал, что не хватает помещений для подготовки призывников, и посетовал, что более десятка бригад были недооружены из-за задержек со снабжением западного оружия.

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