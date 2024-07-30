Украинский легион. Чехия заинтересовалась новой идеей для помощи ВСУ

Минобороны Чехии активно изучает и анализирует польский проект по формированию Украинского легиона внутри своей страны. Об этом сообщил спикер ведомства Карел Чапек.
Главные тезисы
- В Чехии может появиться добровольческий Украинский легион, однако власти пока только изучают такую возможность.
- По состоянию на сегодняшний день в стране проживает более 100 тыс украинских беженцев.
- Чехия ориентируется на опыт Польши в этом вопросу, однако финальное решение до сих пор не приняла.
В Чехии может появиться добровольческий Украинский легион
Что важно понимать, на сегодняшний день в стране проживает более ста тысяч украинских беженцев — мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.
По словам главы МВД Чехии Вита Ракушана, официальная Прага не рассматривает сценарий принудительного возвращения граждан Украины, пока будет действовать временная защита.
Несмотря на это, глава МО Яна Чернохова официально подтвердила, что ее команда уже изучает возможность для украинцев в Чехии добровольно, без принуждения и давления, стать участниками потенциального военного формирования.
Она также обратила внимание на численность украинской общины, которая сейчас живет в их стране.
Чехия ориентируется на опыт Польши в этом вопросе
По словам спикера чешского оборонного ведомства Карела Чапека, МО внимательно изучает польский проект с практической и правовой стороны.
Министерство намерено собрать еще больше важных данных от официальной Варшавы касательно формирования Украинского легиона.
В МО Чехии также обращают внимание на то, что их Вооруженные силы в это время продолжают обучение украинских военных, которые для этого прибывают из Украины.
Кроме того, рассматривается вариант, что чешские инструкторы присоединятся к обучению Украинского легиона, который создают в Польше.
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