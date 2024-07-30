Украинский легион. Чехия заинтересовалась новой идеей для помощи ВСУ

Минобороны Чехии активно изучает и анализирует польский проект по формированию Украинского легиона внутри своей страны. Об этом сообщил спикер ведомства Карел Чапек.

В Чехии может появиться добровольческий Украинский легион

Что важно понимать, на сегодняшний день в стране проживает более ста тысяч украинских беженцев — мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

По словам главы МВД Чехии Вита Ракушана, официальная Прага не рассматривает сценарий принудительного возвращения граждан Украины, пока будет действовать временная защита.

Несмотря на это, глава МО Яна Чернохова официально подтвердила, что ее команда уже изучает возможность для украинцев в Чехии добровольно, без принуждения и давления, стать участниками потенциального военного формирования.

Она также обратила внимание на численность украинской общины, которая сейчас живет в их стране.

Так что это имело бы смысл… Мы хотим продолжить обучение украинских военных, так почему бы нам не учить и граждан Чехии, украинцев по национальности, и не создать из них какое-нибудь образование, — предложила Яна Чернохова. Поделиться

Чехия ориентируется на опыт Польши в этом вопросе

По словам спикера чешского оборонного ведомства Карела Чапека, МО внимательно изучает польский проект с практической и правовой стороны.

Министерство намерено собрать еще больше важных данных от официальной Варшавы касательно формирования Украинского легиона.

Когда мы соберем эту информацию, то взвесим возможность нашего вовлечения, — объяснил Чапек. Поделиться

В МО Чехии также обращают внимание на то, что их Вооруженные силы в это время продолжают обучение украинских военных, которые для этого прибывают из Украины.