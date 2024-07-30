Украинский легион. Чехия заинтересовалась новой идеей для помощи ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации

Украинский легион. Чехия заинтересовалась новой идеей для помощи ВСУ

Украинский легион
Читати українською
Источник:  Radio Prague International

Минобороны Чехии активно изучает и анализирует польский проект по формированию Украинского легиона внутри своей страны. Об этом сообщил спикер ведомства Карел Чапек.

Главные тезисы

  • В Чехии может появиться добровольческий Украинский легион, однако власти пока только изучают такую возможность.
  • По состоянию на сегодняшний день в стране проживает более 100 тыс украинских беженцев.
  • Чехия ориентируется на опыт Польши в этом вопросу, однако финальное решение до сих пор не приняла.

В Чехии может появиться добровольческий Украинский легион

Что важно понимать, на сегодняшний день в стране проживает более ста тысяч украинских беженцев — мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

По словам главы МВД Чехии Вита Ракушана, официальная Прага не рассматривает сценарий принудительного возвращения граждан Украины, пока будет действовать временная защита.

Несмотря на это, глава МО Яна Чернохова официально подтвердила, что ее команда уже изучает возможность для украинцев в Чехии добровольно, без принуждения и давления, стать участниками потенциального военного формирования.

Она также обратила внимание на численность украинской общины, которая сейчас живет в их стране.

Так что это имело бы смысл… Мы хотим продолжить обучение украинских военных, так почему бы нам не учить и граждан Чехии, украинцев по национальности, и не создать из них какое-нибудь образование, — предложила Яна Чернохова.

Чехия ориентируется на опыт Польши в этом вопросе

По словам спикера чешского оборонного ведомства Карела Чапека, МО внимательно изучает польский проект с практической и правовой стороны.

Министерство намерено собрать еще больше важных данных от официальной Варшавы касательно формирования Украинского легиона.

Когда мы соберем эту информацию, то взвесим возможность нашего вовлечения, — объяснил Чапек.

В МО Чехии также обращают внимание на то, что их Вооруженные силы в это время продолжают обучение украинских военных, которые для этого прибывают из Украины.

Кроме того, рассматривается вариант, что чешские инструкторы присоединятся к обучению Украинского легиона, который создают в Польше.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Чехия выделит Украине почти 35 млн евро для поставки артиллерийских боеприпасов
Боеприпасы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Чехия подписали два соглашения о совместном производстве оружия
Денис Шмыгаль
Украина и Чехия подписали два соглашения о совместном производстве оружия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Инициатива-2025. Чехия начинает второй проект по закупке боеприпасов для Украины
Снаряды

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?