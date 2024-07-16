Украина и Чехия подписали два соглашения о совместном производстве оружия

Украина и Чехия подписали два соглашения в области оборонной промышленности. Речь идет о производстве патронов и штурмовых винтовок Colt.
Главные тезисы
- Чехия будет производить патроны и винтовки Colt на украинских предприятиях, что способствует укреплению оборонной сферы Украины..
- Украина планирует построить новый патронный завод совместно с чешской компанией Sellier & Bellot, что способствует развитию отечественной оборонной промышленности.
- Совместное производство штурмовых винтовок компании Colt CZ Group в Украине открывает новые возможности для модернизации вооружения украинской армии.
Чехия будет производить в Украине патроны и штурмовые винтовки Colt
Как сообщил украинский премьер Денис Шмигаль, он с чешским премьер-министром Петром Фиалой "обсудили поставки в украинскую армию новых видов вооружения, подготовку и реабилитацию украинских военных, новые совместные проекты в сфере ВПК".
Второе подписанное соглашение — это производство штурмовых винтовок компании Colt CZ Group в Украине. Это соглашение между Ceska Zbrojovka и соответствующим украинским предприятием. Каким именно Шмигаль не уточнил, заявив о соображениях безопасности.
Инициатива Чехии по снарядам для Украины
В начале года Чехия проявила инициативу по закупкам снарядов для Украины. Средства для этого предоставили уже более 15 стран Запада.
В июне премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что на Украину уже прибыла первая партия боеприпасов в рамках инициативы его страны.
Ранее президент Чехии Петр Павел рассказал о деталях "снарядной инициативы": в июле-августе в Украину должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц.
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