Украина и Чехия подписали два соглашения о совместном производстве оружия

Украина и Чехия подписали два соглашения в области оборонной промышленности. Речь идет о производстве патронов и штурмовых винтовок Colt.

Чехия будет производить в Украине патроны и штурмовые винтовки Colt

Как сообщил украинский премьер Денис Шмигаль, он с чешским премьер-министром Петром Фиалой "обсудили поставки в украинскую армию новых видов вооружения, подготовку и реабилитацию украинских военных, новые совместные проекты в сфере ВПК".

Сегодня есть подписаны два важных соглашения среди других соглашений в сфере, собственно, оборонной промышленности. В Украине будет построен новый патронный завод — соглашение подписано между Sellier & Bellot и "Укроборонсервис", — рассказал Шмигаль. Поделиться

Второе подписанное соглашение — это производство штурмовых винтовок компании Colt CZ Group в Украине. Это соглашение между Ceska Zbrojovka и соответствующим украинским предприятием. Каким именно Шмигаль не уточнил, заявив о соображениях безопасности.

Инициатива Чехии по снарядам для Украины

В начале года Чехия проявила инициативу по закупкам снарядов для Украины. Средства для этого предоставили уже более 15 стран Запада.

В июне премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что на Украину уже прибыла первая партия боеприпасов в рамках инициативы его страны.