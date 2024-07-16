Україна та Чехія підписали дві угоди про спільне виробництво зброї

Україна та Чехія підписали дві угоди у сфері оборонної промисловості. Мова про виробництво патронів та штурмових гвинтівок Colt.

Чехія вироблятиме в Україні патрони та штурмові гвинтівки Colt

Як повідомив український прем’єр Денис Шмигаль, він із чеським прем’єр-міністром Петром Фіалою "обговорили постачання до українського війська нових видів озброєння, підготовку і реабілітацію українських військових, нові спільні проєкти у сфері ВПК".

Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості. В Україні буде побудований новий патронний завод — угода підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервіс", — розповів Шмигаль. Поширити

Друга підписана угода — це виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні. Це угода між Ceska Zbrojovka та відповідним українським підприємством. Яким саме, Шмигаль не уточнив, заявивши про міркування безпеки.

Ініціатива Чехії щодо снарядів для України

Напочатку року Чехія проявила ініціативу щодо закупівель снарядів для України. Кошти для цього надали вже понад 15 країн Заходу.

У червні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала розповів, що в Україну вже прибула перша партія боєприпасів у рамках ініціативи його країни.