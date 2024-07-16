Україна та Чехія підписали дві угоди про спільне виробництво зброї

Україна та Чехія підписали дві угоди у сфері оборонної промисловості. Мова про виробництво патронів та штурмових гвинтівок Colt.
Головні тези:
- Ініціатива Чехії щодо снарядів для України отримала підтримку від понад 15 країн Заходу.
- В Україні буде побудований новий патронний завод в рамках угоди між Sellier & Bellot та “Укроборонсервіс”.
- Друга угода передбачає виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні.
- Україні постачатимуть великі обсяги боєприпасів від 80 до 100 тисяч на місяць з вересня до кінця року.
Чехія вироблятиме в Україні патрони та штурмові гвинтівки Colt
Як повідомив український прем’єр Денис Шмигаль, він із чеським прем’єр-міністром Петром Фіалою "обговорили постачання до українського війська нових видів озброєння, підготовку і реабілітацію українських військових, нові спільні проєкти у сфері ВПК".
Друга підписана угода — це виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні. Це угода між Ceska Zbrojovka та відповідним українським підприємством. Яким саме, Шмигаль не уточнив, заявивши про міркування безпеки.
Ініціатива Чехії щодо снарядів для України
Напочатку року Чехія проявила ініціативу щодо закупівель снарядів для України. Кошти для цього надали вже понад 15 країн Заходу.
У червні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала розповів, що в Україну вже прибула перша партія боєприпасів у рамках ініціативи його країни.
Раніше президент Чехії Петр Павел розповів про деталі "снарядної ініціативи": в липні-серпні в Україну має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року буде надходити від 80 до 100 тисяч на місяць.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-