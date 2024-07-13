Боєприпаси для ЗСУ. Президент Чехії Павел озвучив графік постачань

В Чехії розповіли про терміни та постачання наступних партій боєприпасів до України.
Головні тези:
- Чехія надасть Україні 500 тисяч боєприпасів до кінця року згідно з графіком, озвученим президентом Павелом.
- Підтримка Чехії включає фінансування постачань снарядів коштом внесків союзників України.
- Норвегія виділить понад 92 млн дол на зміцнення ППО України для захисту від російських загроз.
- Україні передадуть шість винищувачів F-16 від Норвегії, що відчутно зміцнить оборону країни.
Чехія до кінця року поставить в Україну 500 тис боєприпасів
Президент Чехії Петр Павел оприлюднив деталі доставки артилерійських снарядів до ЗСУ в рамках чеської ініціативи. Про це він говорив під час дискусії у Х'юстоні.
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наприкінці червня повідомив, що перший вантаж зі снарядами у межах чеської ініціативи прибув до України деякий час тому.
Тоді міністерка оборони Яна Чернохова заявила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів, а завданням є цього року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів. Ця кількість наразі фінансово забезпечена.
При цьому перша частина зі 180 тисяч одиниць боєприпасів фінансується за рахунок німецького внеску.
Павел заявив, що в липні-серпні в Україну має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року буде надходити від 80 до 100 тисяч на місяць.
Норвегія виділить понад 92 млн дол на посилення української ППО
Норвегія надасть Україні понад 1 млн крон (понад 92 млн дол) на посилення протиповітряної оборони.
Про це сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час саміту НАТО.
А напередодні Норвегія оголосила, що передасть Україні шість винищувачів F-16. Наразі українські пілоти й технічний персонал проходять підготовку.
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