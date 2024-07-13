Боєприпаси для ЗСУ. Президент Чехії Павел озвучив графік постачань

В Чехії розповіли про терміни та постачання наступних партій боєприпасів до України.

Чехія до кінця року поставить в Україну 500 тис боєприпасів

Президент Чехії Петр Павел оприлюднив деталі доставки артилерійських снарядів до ЗСУ в рамках чеської ініціативи. Про це він говорив під час дискусії у Х'юстоні.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наприкінці червня повідомив, що перший вантаж зі снарядами у межах чеської ініціативи прибув до України деякий час тому.

Тоді міністерка оборони Яна Чернохова заявила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів, а завданням є цього року поставити в Україну 500 тисяч боєприпасів. Ця кількість наразі фінансово забезпечена.

При цьому перша частина зі 180 тисяч одиниць боєприпасів фінансується за рахунок німецького внеску.

Павел заявив, що в липні-серпні в Україну має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року буде надходити від 80 до 100 тисяч на місяць.

Норвегія виділить понад 92 млн дол на посилення української ППО

Норвегія надасть Україні понад 1 млн крон (понад 92 млн дол) на посилення протиповітряної оборони.

Про це сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час саміту НАТО.

Українцям потрібна більша протиповітряна оборона, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет. Йонас Гар Стьоре Прем’єр-міністр Норвегії

А напередодні Норвегія оголосила, що передасть Україні шість винищувачів F-16. Наразі українські пілоти й технічний персонал проходять підготовку.