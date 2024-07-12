Союзники України готові поквитатися з Китаєм за допомогу Росії

Як повідомив американський лідер Джо Байден, європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо КНР не відмовиться від підтримки країни-агресорки РФ.
Головні тези:
- Китай відкидає звинувачення НАТО та наполягає на збереженні торговельних відносин із Росією.
- Байден оголосив про можливість помсти Китаю за підтримку РФ, що може відобразитися на інвестиційній політиці Європи.
- Китай почав вимагати від НАТО утримуватися від втручання в ситуацію в Азії.
Байден анонсував помсту Китаю
Що важливо розуміти, під час саміту НАТО керівництво Альянсу звинуватило офіційний Пекін у сприянні загарбницькій війні РФ проти України.
За словами президента США, попри те, що КНР не постачає безпосередньо зброю армії РФ, він повинен усвідомити, що стикнуться з наслідками, "якщо постачатиме Росії інформацію та можливості".
Джо Байден також додав: президент Китаю Сі Цзіньпін досі переконаний в тому, що його країна є достатньо великим ринком, щоб "заманювати будь-яку кого, зокрема членів ЄС, щоб ті інвестували туди в обмін на зобов'язання з боку Європи".
Як Китай відреагував на звинувачення НАТО
Влада КНР стверджує, що надіслала Альянсу протест у зв'язку зі звинуваченнями щодо спонсорування війни РФ проти України.
Офіційний Пекін цинічно називає їх "провокаційними, такими, що містять явну неправду і наклеп".
Окрім того, представництво КНР при ЄС почало стверджувати, що китайська влада, мовляв, прагне політичного врегулювання війни в Україні та ніколи не надавав летальну зброю жодній зі сторін у війні.
Там також додають, що "нормальні торговельні потоки" з Росією не повинні бути порушені або піддаватися примусу.
Ба більше, Пекін почав вимагати у НАТО триматися якомога далі від Азії, яка, за його словами, є "місцем для мирного розвитку, а не ареною для геополітичного суперництва".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-