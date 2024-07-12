Союзники України готові поквитатися з Китаєм за допомогу Росії

Як повідомив американський лідер Джо Байден, європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо КНР не відмовиться від підтримки країни-агресорки РФ.

Байден анонсував помсту Китаю

Що важливо розуміти, під час саміту НАТО керівництво Альянсу звинуватило офіційний Пекін у сприянні загарбницькій війні РФ проти України.

За словами президента США, попри те, що КНР не постачає безпосередньо зброю армії РФ, він повинен усвідомити, що стикнуться з наслідками, "якщо постачатиме Росії інформацію та можливості".

Джо Байден також додав: президент Китаю Сі Цзіньпін досі переконаний в тому, що його країна є достатньо великим ринком, щоб "заманювати будь-яку кого, зокрема членів ЄС, щоб ті інвестували туди в обмін на зобов'язання з боку Європи".

Деякі з наших європейських друзів скоротять свої інвестиції (у Китай — ред.), — наголосив Байден. Поширити

Як Китай відреагував на звинувачення НАТО

Влада КНР стверджує, що надіслала Альянсу протест у зв'язку зі звинуваченнями щодо спонсорування війни РФ проти України.

Офіційний Пекін цинічно називає їх "провокаційними, такими, що містять явну неправду і наклеп".

Окрім того, представництво КНР при ЄС почало стверджувати, що китайська влада, мовляв, прагне політичного врегулювання війни в Україні та ніколи не надавав летальну зброю жодній зі сторін у війні.

Там також додають, що "нормальні торговельні потоки" з Росією не повинні бути порушені або піддаватися примусу.

Ба більше, Пекін почав вимагати у НАТО триматися якомога далі від Азії, яка, за його словами, є "місцем для мирного розвитку, а не ареною для геополітичного суперництва".