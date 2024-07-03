Китай створює для Росії новий дрон схожий на Shahed — Bloomberg

Що відомо про новий дрон, який розробляють Китай з РФ

За даними агентства, у 2023 році компанії з РФ і КНР провели переговори про співпрацю для копіювання іранського безпілотника Shahed, а цього року почали розробку та тестування версії для підготовки до відправлення в Росію.

Водночас джерела Bloomberg кажуть, що китайські безпілотники в Україні ще не будуть використовуватися.

Деякі країни вважають, що надання Росії БПЛА для цілей нападу перетне межу летальної допомоги, проти якої китайських офіційних осіб неодноразово застерігав Захід, повідомили двоє офіційних осіб.

Одна особа, обізнана з цим питанням, сказала, що, за оцінками США, Китай зважує, чи варто надсилати повністю побудовані безпілотники, але тим часом надсилає "комплекти, які можна перетворити на ударні дрони". США досі не вважають, що Китай надсилає смертоносну допомогу Росії, сказав він, зазначивши, що інші країни можуть мати іншу інтерпретацію. Поширити

За словами чиновників, одне занепокоєння полягає в тому, що Китай може виробляти безпілотник, подібний до Shahed, набагато швидше, ніж Іран або Росія.

Офіційні особи не ідентифікували цей дрон, але китайські оборонні веб-сайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed 136.

Військова співпраця Китаю і РФ

США не вважають, що Китай надає Росії летальну зброю, але переконані, що КНР направляє до РФ компоненти, які Москва використовує для виробництва зброї.

Китай відкидає всі звинувачення у підтримці російської збройної агресії проти України, говорячи про те, що між країнами триває звичайна економічна співпраця.

З початку війни Росія використала проти України тисячі безпілотників Shahed, навіть побудувавши фабрику для їх масового виробництва.

Але Росія все ще покладається на постачання таких країн, як Північна Корея та Іран, і на Китай — щодо важливих частин і компонентів.

У квітні Bloomberg News повідомило, що Китай надає Росії супутникові зображення для військових цілей, мікроелектроніку та верстати для танків, а також низку технологій, які використовуються у зброї або потрібні для її виробництва.