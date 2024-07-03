Китай створює для Росії новий дрон схожий на Shahed — Bloomberg

Китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський Shahed, яким активно атакують Україну.
Головні тези:
- Китай та Росія розробляють ударний безпілотник Sunflower 200, схожий на іранський Shahed, для використання у російських військах.
- Росія використовує безпілотники Shahed для атак по Україні та отримує підтримку від Північної Кореї, Ірану та Китаю.
- Китай надає Росії супутникові зображення, мікроелектроніку та технології для виробництва зброї, які використовуються у військових цілях.
Що відомо про новий дрон, який розробляють Китай з РФ
За даними агентства, у 2023 році компанії з РФ і КНР провели переговори про співпрацю для копіювання іранського безпілотника Shahed, а цього року почали розробку та тестування версії для підготовки до відправлення в Росію.
Водночас джерела Bloomberg кажуть, що китайські безпілотники в Україні ще не будуть використовуватися.
Деякі країни вважають, що надання Росії БПЛА для цілей нападу перетне межу летальної допомоги, проти якої китайських офіційних осіб неодноразово застерігав Захід, повідомили двоє офіційних осіб.
За словами чиновників, одне занепокоєння полягає в тому, що Китай може виробляти безпілотник, подібний до Shahed, набагато швидше, ніж Іран або Росія.
Офіційні особи не ідентифікували цей дрон, але китайські оборонні веб-сайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed 136.
Військова співпраця Китаю і РФ
США не вважають, що Китай надає Росії летальну зброю, але переконані, що КНР направляє до РФ компоненти, які Москва використовує для виробництва зброї.
Китай відкидає всі звинувачення у підтримці російської збройної агресії проти України, говорячи про те, що між країнами триває звичайна економічна співпраця.
З початку війни Росія використала проти України тисячі безпілотників Shahed, навіть побудувавши фабрику для їх масового виробництва.
Але Росія все ще покладається на постачання таких країн, як Північна Корея та Іран, і на Китай — щодо важливих частин і компонентів.
У квітні Bloomberg News повідомило, що Китай надає Росії супутникові зображення для військових цілей, мікроелектроніку та верстати для танків, а також низку технологій, які використовуються у зброї або потрібні для її виробництва.
Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що китайська допомога відіграє ключову роль у війні Росії проти України. За минулий рік 90% мікроелектроніки, яку імпортувала РФ, надійшла з Китаю.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-