Посол США у Китаї звинуватив Пекін у допомозі РФ із війною проти України

Посол США у Китаї Ніколас Бернс заявив, що Пекін допомагає Кремлю у розв'язаній ним злочинній війні проти України і аж ніяк не займає нейтральної позиції.
Головні тези:
- Посол США у Китаї Ніколас Бернс стверджує, що Пекін активно допомагає Росії в злочинній війні проти України.
- Китай надає технології та підтримує економічні зв’язки з Росією, що підтверджує його позицію у конфлікті.
- Китай вимагає від ЄС скасувати санкції проти своїх компаній, реагуючи на жорсткі обмеження на продаж товарів для Російської Федерації.
- Європейський союз у свою чергу стикається із негативною реакцією Китаю на введені санкції.
Посол США звинувачує Китай у допомозі Росії у війні проти України
За словами Бернса, попри заяви про нейтралітет Пекін надає Кремлю технології та продовжує підтримувати економічні зв’язки з країною-агресоркою протягом усього часу від початку масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.
Він також додав, що російське вторгнення, яке триває вже третій рік, стало "екзистенційною кризою" в Європі.
Китай вимагає від ЄС скасувати санкції проти власних компаній
Китай закликає керівництво ЄС скасувати санкції проти китайських компаній.
До 14-го пакету антиросійських санкцій ЄС, увійшли кілька розташованих у Гонконзі компаній, а також два глобальні супутникові гіганти.
ЄС ввів жорсткі обмеження на продаж "товарів і технологій подвійного призначення", які можуть бути використані для "посилення російського сектору оборони і безпеки".
У вівторок, 25 червня, Пекін завдав удару у відповідь - офіційні китайські посадовці заявили, що виступають проти "односторонніх санкцій, які не мають під собою жодного підґрунтя в міжнародному праві", і направив "суворі ноти" ЄС.
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