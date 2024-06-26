Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Пекин помогает Кремлю в развязанной им преступной войне против Украины и отнюдь не занимает нейтральной позиции.
Главные тезисы
- Посол США Николас Бернс обвинил Китай в помощи России в войне против Украины, утверждая, что Пекин активно поддерживает Россию технологиями и экономическими связями.
- Китай требует от ЕС отменить санкции против своих компаний, реагируя на ограничения на продажу товаров для России, включая товары двойного назначения.
- Европейский союз ввел жесткие санкции в отношении китайских компаний и компаний, находящихся в Гонконге, что вызвало ответную реакцию со стороны Китая.
- Китай нанес ответный удар в виде противодействия односторонним санкциям ЕС, заявив о необходимости развития нормальных обменов и сотрудничества с Россией для всех сторон.
- Китайский МИД заявил, что сотрудничество между китайским и российским бизнесом не направлено против третьих стран.
Посол США обвиняет Китай в помощи России в войне против Украины
По словам Бернса, несмотря на заявления о нейтралитете, Пекин предоставляет Кремлю технологии и продолжает поддерживать экономические связи со страной-агрессорой на протяжении всего времени с начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.
Он также добавил, что продолжающееся уже третий год российское вторжение стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.
Китай требует от ЕС отменить санкции против собственных компаний
Китай призывает руководство ЕС упразднить санкции против китайских компаний.
В 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, вошли несколько расположенных в Гонконге компаний, а также два глобальных спутниковых гиганта.
ЕС ввел жесткие ограничения на продажу "товаров и технологий двойного назначения", которые могут быть использованы для "ужесточения российского сектора обороны и безопасности".
Во вторник, 25 июня, Пекин нанес ответный удар - официальные китайские чиновники заявили, что выступают против "односторонних санкций, не имеющих под собой никакой основы в международном праве", и направил "строгие ноты" ЕС.
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