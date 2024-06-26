Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Пекин помогает Кремлю в развязанной им преступной войне против Украины и отнюдь не занимает нейтральной позиции.

Посол США обвиняет Китай в помощи России в войне против Украины

По словам Бернса, несмотря на заявления о нейтралитете, Пекин предоставляет Кремлю технологии и продолжает поддерживать экономические связи со страной-агрессорой на протяжении всего времени с начала масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.

Он также добавил, что продолжающееся уже третий год российское вторжение стало "экзистенциальным кризисом" в Европе.

Мы считаем большой ошибкой позволять китайским компаниям тысячами отправлять столько компонентов, технологических составляющих, процессоров и нитроцеллюлозы в Россию для усиления и укрепления оборонной промышленной базы Российской Федерации для этой жестокой войны. Китай не является нейтральным, но фактически принял сторону России в этой войне, - отметил Бернс. Поделиться

Китай требует от ЕС отменить санкции против собственных компаний

Китай призывает руководство ЕС упразднить санкции против китайских компаний.

В 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, вошли несколько расположенных в Гонконге компаний, а также два глобальных спутниковых гиганта.

ЕС ввел жесткие ограничения на продажу "товаров и технологий двойного назначения", которые могут быть использованы для "ужесточения российского сектора обороны и безопасности".

Во вторник, 25 июня, Пекин нанес ответный удар - официальные китайские чиновники заявили, что выступают против "односторонних санкций, не имеющих под собой никакой основы в международном праве", и направил "строгие ноты" ЕС.