Китай открестился от обвинений в поддержке российского ВПК

Китайское внешнеполитическое ведомство настаивает на эффективности контроля правительства страны за экспортом товаров двойного назначения и называет заявления Государственного департамента США о поддержке Китаем российской военной промышленности "дезинформацией".

Китай отреагировал на заявления Блинкена

Китайские дипломаты лицемерно возмутились констатацией факта о поддержке России в войне против Украины.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о масштабной поддержке Китаем российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Мы неоднократно высказывали позицию Китая по этому поводу и решительно выступаем против попыток Соединенных Штатов распространять безосновательную дезинформацию и перекладывать вину на Китай. Поделиться

Он повторил позицию Пекина о том, что Китай не разжигал огонь «кризиса в Украине» (так китайская власть называет российско-украинскую войну — ред.) и не использует конфликт для эгоистических выгод, а стремится содействовать мирным переговорам.

Китай не поставляет оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, широко признанного международным сообществом.

Китай масштабно поддерживает российскую "оборонку" — Блинкен

18 июня на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай обеспечивает поставки российскому ВПК около 70% станков и 90% микроэлектроники от всего импорта РФ.

Это необходимо прекратить, — подчеркнул Блинкен. Поделиться

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты ужесточают санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию.

Столтенберг жестко "прошелся" по Китаю

Китай лишь притворяется нейтральной стороной в войне против Украины, на самом деле он подпитывает конфликт.

Об этом во время визита в Вашингтон заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как пишет ntv, перед встречей с американским президентом Джо Байденом он призвал увеличить поставки оружия в Украину и обеспечить надежную и длительную поддержку украинцев.

Это может показаться парадоксальным, но путь к миру лежит из-за увеличения количества оружия для Украины. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Столтенберг считает, что Китайская Народная Республика притворяется нейтральной, пытаясь избежать санкций и сохранить торговлю. По его словам, Запад не должен с этим мириться.