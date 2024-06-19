Китай открестился от обвинений в поддержке российского ВПК

Китайское внешнеполитическое ведомство настаивает на эффективности контроля правительства страны за экспортом товаров двойного назначения и называет заявления Государственного департамента США о поддержке Китаем российской военной промышленности "дезинформацией".
Главные тезисы
- Китайское МИД настаивает на контроле за экспортом товаров двойного назначения и отрицает обвинения США в поддержке российского ВПК.
- Заявления генсека НАТО и госсекретаря США указывают на роль Китая в обострении войны на Востоке Европы.
- Китай отверг обвинения в своей роли в войне России против Украины, подчеркивая поддержку мирных переговоров.
- Йенс Столтенберг призвал увеличить поставки оружия в Украину, считая увеличение оружия ключом к миру.
- Китай лишь притворяется нейтральной стороной, подпитывая конфликт в Украине, по мнению главы НАТО.
Китай отреагировал на заявления Блинкена
Китайские дипломаты лицемерно возмутились констатацией факта о поддержке России в войне против Украины.
Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о масштабной поддержке Китаем российского военно-промышленного комплекса (ВПК).
Он повторил позицию Пекина о том, что Китай не разжигал огонь «кризиса в Украине» (так китайская власть называет российско-украинскую войну — ред.) и не использует конфликт для эгоистических выгод, а стремится содействовать мирным переговорам.
Китай не поставляет оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, широко признанного международным сообществом.
Китай масштабно поддерживает российскую "оборонку" — Блинкен
18 июня на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай обеспечивает поставки российскому ВПК около 70% станков и 90% микроэлектроники от всего импорта РФ.
Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты ужесточают санкционное давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию.
Столтенберг жестко "прошелся" по Китаю
Китай лишь притворяется нейтральной стороной в войне против Украины, на самом деле он подпитывает конфликт.
Об этом во время визита в Вашингтон заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Как пишет ntv, перед встречей с американским президентом Джо Байденом он призвал увеличить поставки оружия в Украину и обеспечить надежную и длительную поддержку украинцев.
Столтенберг считает, что Китайская Народная Республика притворяется нейтральной, пытаясь избежать санкций и сохранить торговлю. По его словам, Запад не должен с этим мириться.
Реальность такова, что Китай подпитывает самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны и в то же время хочет поддерживать хорошие отношения с Западом.
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