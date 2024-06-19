Китай відхрестився від звинувачень у підтримці російського ВПК

Китайське зовнішньополітичне відомство наполягає на ефективності контролю уряду країни над експортом товарів подвійного призначення і називає заяви Державного департаменту США про підтримку Китаєм російської військової промисловості “дезінформацією”.

Китай відреагував на заяви Блінкена

Китайські дипломати лицемірно обурилися констатацією факту про підтримку Росії у війні проти України.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи слова держсекретаря США Ентоні Блінкена про масштабну підтримку Китаєм російського військово-промислового комплексу (ВПК).

Ми неодноразово висловлювали позицію Китаю щодо цього і рішуче виступаємо проти спроб Сполучених Штатів поширювати безпідставну дезінформацію та перекладати провину на Китай. Поширити

Він повторив позицію Пекіна про те, що Китай не розпалював вогонь «кризи в Україні» (так китайська влада називає російсько-українську війну — ред.) і не використовує конфлікт для егоїстичних вигод, а натомість прагне сприяти мирним переговорам.

Китай не постачає зброю сторонам конфлікту і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, що широко визнається міжнародною спільнотою.

Китай масштабно підтримує російську “оборонку” — Блінкен

18 червня на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай забезпечує поставки російському ВПК близько 70% верстатів та 90% мікроелектроніки від усього імпорту РФ.

Це необхідно припинити, — наголосив Блінкен. Поширити

Він також наголосив, що Сполучені Штати посилюють санкційний тиск на Росію, щоби примусити її припинити агресію.

Столтенберг жорстко “пройшовся” по Китаю

Китай лише прикидається нейтральною стороною у війні проти України, насправді він підживлює конфлікт.

Про це під час візиту до Вашингтона заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як пише ntv, перед зустріччю з американським президентом Джо Байденом він закликав збільшити поставки зброї до України та забезпечити надійну і тривалу підтримку українців.

Це може здатися парадоксальним, але шлях до миру лежить через збільшення кількості зброї для України. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Столтенберг вважає, що Китайська Народна Республіка прикидається нейтральною, намагаючись уникнути санкцій та зберегти торгівлю. За його словами, Захід не повинен з цим миритися.