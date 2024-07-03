Китай создает для России новый дрон похож на Shahed — Bloomberg

Китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский Shahed, активно атакующий Украину.
Главные тезисы
- СМИ сообщают о переговорах между китайскими и российскими компаниями по копированию и разработке беспилотника Shahed.
- Согласно источникам, Китай предоставляет компоненты России для производства оружия, включая ударные беспилотники.
- Официальные лица выражают обеспокоенность возможностью быстрой разработки подобного дрона Китаем.
Что известно о новом дроне, который разрабатывают Китай из РФ
По данным агентства, в 2023 году компании из РФ и КНР провели переговоры о сотрудничестве по копированию иранского беспилотника Shahed, а в этом году начали разработку и тестирование версии для подготовки к отправке в Россию.
В то же время, источники Bloomberg говорят, что китайские беспилотники в Украине еще не будут использоваться.
Некоторые страны считают, что предоставление России БПЛА для целей нападения пересечет границу летальной помощи, против которой китайских официальных лиц неоднократно предостерег Запад, сообщили двое официальных лиц.
По словам чиновников, одна обеспокоенность состоит в том, что Китай может производить беспилотник, подобный Shahed, гораздо быстрее, чем Иран или Россия.
Официальные лица не идентифицировали этот дрон, но китайские оборонные веб-сайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по внешнему виду похож на иранский дрон Shahed 136.
Военное сотрудничество Китая и РФ
США не считают, что Китай дает России летальное оружие, но убеждены, что КНР направляет в РФ компоненты, которые Москва использует для производства оружия.
Китай исключает все обвинения в поддержке российской вооруженной агрессии против Украины, говоря о том, что между странами продолжается обычное экономическое сотрудничество.
С начала войны Россия использовала против Украины тысячи беспилотников Shahed, даже построив фабрику для их массового производства.
Но Россия все еще полагается на поставки таких стран, как Северная Корея и Иран, и на Китай относительно важных частей и компонентов.
В апреле Bloomberg News сообщило, что Китай предоставляет России спутниковые изображения для военных целей, микроэлектронику и станки для танков, а также ряд технологий, используемых в оружии или необходимых для его производства.
Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что китайская помощь играет ключевую роль в войне России против Украины. За прошлый год 90% импортированной РФ микроэлектроники поступило из Китая.
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