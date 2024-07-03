Китай создает для России новый дрон похож на Shahed — Bloomberg

Что известно о новом дроне, который разрабатывают Китай из РФ

По данным агентства, в 2023 году компании из РФ и КНР провели переговоры о сотрудничестве по копированию иранского беспилотника Shahed, а в этом году начали разработку и тестирование версии для подготовки к отправке в Россию.

В то же время, источники Bloomberg говорят, что китайские беспилотники в Украине еще не будут использоваться.

Некоторые страны считают, что предоставление России БПЛА для целей нападения пересечет границу летальной помощи, против которой китайских официальных лиц неоднократно предостерег Запад, сообщили двое официальных лиц.

Один человек, осведомленный с этим вопросом, сказал, что, по оценкам США, Китай взвешивает, следует ли присылать полностью построенные беспилотники, но тем временем присылает "комплекты, которые можно превратить в ударные дроны". США до сих пор не считают, что Китай посылает смертоносную помощь России, сказал он, отметив, что другие страны могут иметь другую интерпретацию. Поделиться

По словам чиновников, одна обеспокоенность состоит в том, что Китай может производить беспилотник, подобный Shahed, гораздо быстрее, чем Иран или Россия.

Официальные лица не идентифицировали этот дрон, но китайские оборонные веб-сайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по внешнему виду похож на иранский дрон Shahed 136.

Военное сотрудничество Китая и РФ

США не считают, что Китай дает России летальное оружие, но убеждены, что КНР направляет в РФ компоненты, которые Москва использует для производства оружия.

Китай исключает все обвинения в поддержке российской вооруженной агрессии против Украины, говоря о том, что между странами продолжается обычное экономическое сотрудничество.

С начала войны Россия использовала против Украины тысячи беспилотников Shahed, даже построив фабрику для их массового производства.

Но Россия все еще полагается на поставки таких стран, как Северная Корея и Иран, и на Китай относительно важных частей и компонентов.

В апреле Bloomberg News сообщило, что Китай предоставляет России спутниковые изображения для военных целей, микроэлектронику и станки для танков, а также ряд технологий, используемых в оружии или необходимых для его производства.