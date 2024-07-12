Союзники Украины готовы поквитаться с Китаем за помощь России
Категория
Экономика
Дата публикации

Союзники Украины готовы поквитаться с Китаем за помощь России

Китай
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Источник:  Bloomberg

Как сообщил американский лидер Джо Байден, европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если КНР не откажется от поддержки страны-агрессорки РФ.

Главные тезисы

  • Китай отбрасывает обвинения НАТО и настаивает на сохранении торговых отношений с Россией.
  • Байден объявил о мести Китаю за поддержку РФ, что может отразиться на инвестиционной политике Европы.
  • Китай потребовал от НАТО воздерживаться от вмешательства в ситуацию в Азии.

Байден анонсировал месть Китаю

Что важно понимать, во время саммита НАТО руководство Альянса обвинило официальный Пекин в содействии захватнической войне РФ против Украины.

По словам президента США, несмотря на то, что КНР не поставляет непосредственно оружие армии РФ, она должна осознать, что столкнется с последствиями, "если будет поставлять России информацию и возможности".

Джо Байден также добавил: президент Китая Си Цзиньпин до сих пор убежден в том, что его страна является достаточно большим рынком, чтобы "заманивать любого, в том числе членов ЕС, чтобы те инвестировали туда в обмен на обязательства со стороны Европы".

Некоторые из наших европейских друзей сократят свои инвестиции (в Китай — ред.), — подчеркнул Байден.

Как Китай отреагировал на обвинения НАТО

Власти КНР утверждают, что направили Альянсу протест в связи с новыми обвинениями.

Официальный Пекин цинично называет их "провокационными, содержащими явную ложь и клевету".

Кроме того, представительство КНР при ЕС начало утверждать, что китайская власть, мол, стремится к политическому урегулированию войны РФ против Украины и никогда не предоставляла летальное оружие ни одной из сторон.

Там также добавляют, что "нормальные торговые потоки" с Россией не должны быть нарушены или подвергаться принуждению.

Более того, Пекин потребовал у НАТО держаться как можно дальше от Азии, которая, по его словам, является "местом для мирного развития, а не ареной для геополитического соперничества".

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