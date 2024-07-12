Союзники Украины готовы поквитаться с Китаем за помощь России

Как сообщил американский лидер Джо Байден, европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если КНР не откажется от поддержки страны-агрессорки РФ.
Главные тезисы
- Китай отбрасывает обвинения НАТО и настаивает на сохранении торговых отношений с Россией.
- Байден объявил о мести Китаю за поддержку РФ, что может отразиться на инвестиционной политике Европы.
- Китай потребовал от НАТО воздерживаться от вмешательства в ситуацию в Азии.
Байден анонсировал месть Китаю
Что важно понимать, во время саммита НАТО руководство Альянса обвинило официальный Пекин в содействии захватнической войне РФ против Украины.
По словам президента США, несмотря на то, что КНР не поставляет непосредственно оружие армии РФ, она должна осознать, что столкнется с последствиями, "если будет поставлять России информацию и возможности".
Джо Байден также добавил: президент Китая Си Цзиньпин до сих пор убежден в том, что его страна является достаточно большим рынком, чтобы "заманивать любого, в том числе членов ЕС, чтобы те инвестировали туда в обмен на обязательства со стороны Европы".
Как Китай отреагировал на обвинения НАТО
Власти КНР утверждают, что направили Альянсу протест в связи с новыми обвинениями.
Официальный Пекин цинично называет их "провокационными, содержащими явную ложь и клевету".
Кроме того, представительство КНР при ЕС начало утверждать, что китайская власть, мол, стремится к политическому урегулированию войны РФ против Украины и никогда не предоставляла летальное оружие ни одной из сторон.
Там также добавляют, что "нормальные торговые потоки" с Россией не должны быть нарушены или подвергаться принуждению.
Более того, Пекин потребовал у НАТО держаться как можно дальше от Азии, которая, по его словам, является "местом для мирного развития, а не ареной для геополитического соперничества".
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