Президент КНР Си Цзиньпин поддерживает кремлевского диктатора Владимира Путина на фоне продолжающегося Кремлем преступной войны против Украины.
Главные тезисы
- Поддержка Китаем России в войне против Украины вызывает обеспокоенность мировой общественности и растущую поддержку может изменить глобальный баланс сил.
- Китай може использовать поддержку России для своих интересов, что влияет на геополитическую ситуацию и безопасность региона.
- Попытки Украины международно привлечь внимание к ситуации и привлечь поддержку со стороны международных сообществ могут иметь важное значение в разрешении конфликта.
- Демонстрация углубления связей между Китаем и РФ раздражает западные государства, которые давят на Пекин, чтобы тот прекратил содействие войне России против Украины.
- Влияние Китая на Россию и усиление позиций Пекина могут изменить мировой порядок и перспективы международных отношений.
Китай продолжает поддерживать РФ в войне против Украины
Западные страны разочарованы поддержкой Китаем развязанной Россией преступной войны против Украины и продолжают давить на Пекин.
Во время саммита в Астане Си Цзиньпин и Путин заявили, что отношения между их странами якобы лучше за всю историю.
По Украине китайский лидер, согласно сообщению МИД, повторил, что его страна "всегда стояла на правильной стороне истории".
Таким образом, политик фактически дал понять, что Пекин постоянно поддерживает Москву.
Во время встречи с Путиным президент Китая также отметил, что его страна поддерживает Россию в выполнении ее обязанностей председательствующей в БРИКС, якобы "объединяя страны Глобального Юга, предотвращая новую холодную войну и выступая против незаконных односторонних санкций и гегемонии".
Может ли Китай заставить Россию прекратить преступную войну против Украины
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью журналистам 24 канала, вряд ли Пекин одним звонком в Кремль может остановить развязанную Россией преступную войну против Украины.
Подоляк отметил, что в настоящее время Китай оказывает существенное влияние на большинство процессов в мире.
По его мнению, Пекин заинтересован в продолжении российской агрессии против Украины и других государств, поскольку позволяет Китаю проводить собственное перераспределение влияния.
Китай доминирует и стремится сделать так, чтобы когда-нибудь за столом переговоров сидел Китай, Соединенные Штаты и коллективно Европейский Союз.
Подоляк подчеркнул, что в рамках экономического сотрудничества Китай уже получил от России все, что хотел.
Он продает на российском рынке, а никто, кроме него, не торгует с Россией в таких объемах.
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