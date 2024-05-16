Путин и Си Цзиньпин требуют политического решения войны РФ против Украины

Глава Китая Си Цзиньпин утверждает, что официальные Пекин и Москва выступают за “политическое урегулирование” войны в Украине, которую начала Россия. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин и Си хотят завершить российско-украинскую войну на своих условиях

Как известно, 16 мая российский диктатор находится с визитом в КНР. Он уже успел провести первый раунд переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Одной из главных тем встречи политиков была захватническая война, которую Россия более 10 лет ведет против Украины. К слову, официальный Пекин до сих пор называет войну — "кризисом" и отрицает тот факт, что поддерживает агрессию РФ.

Неожиданно для всех Си Цзиньпин заявил, что он и Путин настаивают якобы на "политическом разрешении" войны в Украине.

После этого нелегитимный президент РФ выразил благодарность за "усилие Китая по урегулированию украинского кризиса".

Кроме того, диктатор добавил, что проинформирует своего коллегу о ситуации на фронте.

Стоит отметить, что Си не уточнил о каком “политическом урегулировании” войны идет речь и каким образом его хотят достичь.

Заявление Си появилось на фоне обеспокоенности Запада тем, что Китай укрепляет российскую экономику и снабжает компонентами вооружений для войны в Украине. Поделиться

Что известно о деталях переговоров Си и Путина

Китайский и российский политики и их делегации провели около 45 минут переговоров.

По словам Путина, дискуссии были "теплыми и общительными" и продемонстрировали важность отношений между двумя странами.

Кроме того, нелегитимный глава Кремля добавил, что сейчас их команды работают над созданием "многополярного мира" и что многие их подходы к глобальным и региональным проблемам схожи.