FT узнало реальную цель встречи Путина и Си Цзиньпина

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин стремится усилить поддержку Китаем экономики России во время войны против Украины. Именно поэтому он отправился на переговоры к главе КНР Си Цзиньпину.
Китай — самый мощный союзник Путина в войне против Украины
Журналисты обращают внимание на то, что запланированы несколько раундов двухдневных встреч между командами Путина и Си.
Стороны будут обсуждать захватническую войну РФ против Украины, конфликт на Ближнем Востоке, экономику и оборону.
Глава КНР продолжает ретранслировать свой нарратив о "дружбе" между Москвой и Пекином. Более того, Си даже заявил, они с Путиным предоставляют друг другу "стратегические указания".
Китайский глава цинично добавил, что Пекин и Москва "будут защищать честность и справедливость во всем мире".
Что также важно понимать, российского диктатора сопровождает высокопоставленная делегация, в том числе бывший глава МО РФ Сергей Шойгу, его преемник Андрей Белоусов, а также шеф российской дипломатии Сергей Лавров и глава центрального банка Эльвира Набиуллина.
РФ не сможет выиграть войну без помощи Китая
Как отмечает Financial Times, Путин со своей свитой отправился на поклон к Си в тот момент, когда российская экономика становится все более зависимой от торговли с Китаем на фоне мощных западных санкций.
Российский диктатор хочет выяснить, как обойти эти санкции во время визита в Пекин.
Следует также обратить внимание на тот факт, что экспорт Китая своему соседу упал в марте и апреле, поскольку Вашингтон пригрозил ввести санкции против китайских банков, которые помогают РФ обходить санкции.
Путин делает все возможное, чтобы изобразить страну-агрессорку РФ и Китай объединенными в своей цели создать "многополярный мир".
Кроме того, диктатор снова заговорил о перспективе переговоров с Украиной, которые, по его словам, будут зависеть от гарантий безопасности.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-