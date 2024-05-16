FT узнало реальную цель встречи Путина и Си Цзиньпина
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FT узнало реальную цель встречи Путина и Си Цзиньпина

Си и Путин
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Источник:  Financial Times

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин стремится усилить поддержку Китаем экономики России во время войны против Украины. Именно поэтому он отправился на переговоры к главе КНР Си Цзиньпину.

Китай — самый мощный союзник Путина в войне против Украины

Журналисты обращают внимание на то, что запланированы несколько раундов двухдневных встреч между командами Путина и Си.

Стороны будут обсуждать захватническую войну РФ против Украины, конфликт на Ближнем Востоке, экономику и оборону.

Глава КНР продолжает ретранслировать свой нарратив о "дружбе" между Москвой и Пекином. Более того, Си даже заявил, они с Путиным предоставляют друг другу "стратегические указания".

Китайский глава цинично добавил, что Пекин и Москва "будут защищать честность и справедливость во всем мире".

Что также важно понимать, российского диктатора сопровождает высокопоставленная делегация, в том числе бывший глава МО РФ Сергей Шойгу, его преемник Андрей Белоусов, а также шеф российской дипломатии Сергей Лавров и глава центрального банка Эльвира Набиуллина.

РФ не сможет выиграть войну без помощи Китая

Как отмечает Financial Times, Путин со своей свитой отправился на поклон к Си в тот момент, когда российская экономика становится все более зависимой от торговли с Китаем на фоне мощных западных санкций.

Российский диктатор хочет выяснить, как обойти эти санкции во время визита в Пекин.

В то же время Китай отказался осудить вторжение России в Украину и утверждает, что его отношения с Москвой являются его личным делом. США обвинили Пекин в поддержке военной машины Путина, предоставляя товары двойного назначения, — пишет издание.

Следует также обратить внимание на тот факт, что экспорт Китая своему соседу упал в марте и апреле, поскольку Вашингтон пригрозил ввести санкции против китайских банков, которые помогают РФ обходить санкции.

Путин делает все возможное, чтобы изобразить страну-агрессорку РФ и Китай объединенными в своей цели создать "многополярный мир".

Кроме того, диктатор снова заговорил о перспективе переговоров с Украиной, которые, по его словам, будут зависеть от гарантий безопасности.

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