FT дізналося реальну мету зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін прагне посилити підтримку Китаєм економіки Росії під час війни проти України. Саме тому він вирушив на переговори до глави КНР Сі Цзіньпіна.

Китай є найпотужнішим союзником Путіна у війні проти України

Журналісти звертають увагу на те, що заплановані кілька раундів дводенних зустрічей між командами Путіна та Сі.

Сторони будуть обговорювати загарбницьку війну РФ проти України, конфлікт на Близькому Сході, економіку та оборону.

Глава КНР продовжує ретранслювати свій наратив "дружбу" між Москвою та Пекіном. Ба більше, Сі навіть заявив, вони з Путіним надають один одному "стратегічні вказівки".

Китайський очільник цинічно додав, що Пекін та Москва “будуть захищати чесність і справедливість у всьому світі".

Що також важливо розуміти, російського диктатора супроводжує високопоставлена делегація, зокрема колишній глава МО РФ Сергій Шойгу, його наступник Андрій Бєлоусов, а також шеф російської дипломатії Сергій Лавров та голова центрального банку Ельвіра Набіулліна.

РФ не зможе виграти війну без допомоги Китаю

Як зазначає Financial Times, Путін зі своєю свитою вирушив на поклін до Сі у той момент, коли російська економіка стає все більш залежною від торгівлі з Китаєм на тлі потужних західних санкцій.

Російський диктатор хоче з’ясувати, як обійти ці санкції під час візиту до Пекіну.

Водночас Китай відмовився засудити вторгнення Росії в Україну і стверджує, що його відносини з Москвою є його особистою справою. США звинуватили Пекін у підтримці військової машини Путіна, надаючи товари подвійного призначення, — пише видання. Поширити

Варто також звернути увагу на той факт, що експорт Китаю до свого сусіда впав у березні та квітні, оскільки Вашингтон пригрозив ввести санкції проти китайських банків, які допомагали в обході санкцій.

Наразі Путін робить все можливе, аби зобразити країну-агресорку РФ та Китай об’єднаними у своїй меті створити "багатополярний світ".