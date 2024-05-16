Путін та Сі Цзіньпін почали вимагати політичного вирішення війни РФ проти України

Глава Китаю Сі Цзіньпін стверджує, що офіційні Пекін та Москва виступають за “політичне врегулювання” війни в Україні, яку розпочала Росія. З такою заявою він виступив під час пресконференції з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Путін та Сі хочуть завершити російсько-українську війну на своїх умовах

Як відомо, 16 травня російський диктатор перебуває із візитом у КНР. Він уже встиг провести перший раунд перемовин з китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Однією з головних тем зустрічі політиків була загарбницька війна, яку Росія понад 10 років веде проти України. До слова, офіційний Пекін досі називає війну — "кризою" й заперечує той факт, що підтримує агресію РФ.

Неочікувано для всіх Сі Цзіньпін заявив, що він та Путін наполягають нібито на "політичному вирішенні" війни в Україні.

Після цього нелегітимний президент РФ висловив вдячність за "зусилля Китаю з врегулювання української кризи".

Окрім того, диктатор додав, що поінформує свого колегу про ситуацію на фронті.

Варто зазначити, що Сі не уточнив про яке “політичне урегулювання” війни йдеться та яким чином його хочуть досягти.

Заява Сі з'явилася на тлі стурбованості Заходу тим, що Китай зміцнює російську економіку і постачає компоненти озброєнь для війни в Україні. Поширити

Що відомо про деталі переговорів Сі та Путіна

Китайський та російський політики та їхні делегації провели близько 45 хвилин переговорів.

За словами Путіна, дискусії були "теплими і товариськими" і продемонстрували важливість відносин між двома країнами.

Окрім того, нелегітимний очільник Кремля додав, що наразі їхні команди працюють над створенням "багатополярного світу" і що багато їхніх підходів до глобальних і регіональних проблем схожі.