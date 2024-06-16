Си Цзиньпин обвинил США в провоцировании Китая к нападению на Тайвань
Категория
Политика
Дата публикации

Си Цзиньпин обвинил США в провоцировании Китая к нападению на Тайвань

Си Цзиньпин
Читати українською
Источник:  The Financial Times

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, что якобы США провоцируют и подталкивают Китай к нападению на Тайвань.

Главные тезисы

  • Си Цзиньпин обвинил США в провоцировании нападения на Тайвань, утверждая, что помощь Тайваню и передача оружия являются провокациями.
  • Заявления Китайского лидера вызвали обеспокоенность ученых и военных, стратегический конфликт может угрожать достижениям Китая к 2049 году.
  • Анализирующие комментарии Си Цзиньпина могут быть направлены на привлечение ЕС на сторону Китая в кризисе с Тайванем.
  • США активно помогают Тайваню, осознавая, что объявление независимости Тайваня может привести к конфликту с Китаем.
  • Заявления Си Цзиньпина вызывают вопросы о его информированности и возможном искажении информации подчиненными или автократическим поведением.

Китай обвиняет США в провоцировании к нападению на Тайвань

По информации журналистов издания со ссылкой на собеседников, ответный разговор между Си Цзиньпином и Урсулой фонд дер Ляен имел место в апреле 2023 года.

По словам лидера КНР в разговоре с президентом Еврокомиссии, США якобы обманом пытаются заставить Китай совершить нападение на Тайвань.

По словам ряда китайских бывших военных и ученых, Пекин считает провокацией передачу США оружия Тайваню.

Обращение Си к фон дер Ляэну является первым известным случаем, когда он выдвигает подобные претензии иностранному лидеру.

Чего добивается Китай громкими обвинениями в сторону США

Тогда он сказал также, что конфликт с США уничтожит многие достижения Китая и подорвет его цель достичь "большого омоложения" к 2049 году.

Если Си искренне верит, что США активно стремятся к конфликту с Китаем из-за Тайваня, то беспокойство, что Си создал информационный вакуум или иным образом получает плохой совет от подчиненных, тревожно является правдой, - подчеркивает эксперт из Китая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Джуд Бланшетт.

По словам одного из китайских ученых, США активно помогают военным на Тайване, поскольку знают, что объявление независимости будет пересечением "красной линии" и спровоцирует нападение со стороны Китая.

По мнению Бланшетт, одним из возможных объяснений комментария Си было то, что некоторые подчиненные пытались отвлечь его от более агрессивной политики.

Каким бы ни было объяснение комментариев Си, очевидно, что среда принятия решений — и поступающая в него информация искажается либо заместителями Си, либо его собственным автократическим поведением, — подчеркивают аналитики.

По словам эксперта Немецкого фонда Маршалла из Китая Бонни Глейзера, заявления Си Цзиньпина могут быть попыткой привлечь ЕС на свою сторону в конфликте вокруг Тайваня.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
FT узнало реальную цель встречи Путина и Си Цзиньпина
Си и Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин и Си Цзиньпин требуют политического решения войны РФ против Украины
Путин и Си
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему на самом деле Си Цзиньпин отказался от прямых поставок оружия РФ - данные WP
Путин и Си Цзиньпин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?