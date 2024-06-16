Лидер КНР Си Цзиньпин заявил президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, что якобы США провоцируют и подталкивают Китай к нападению на Тайвань.
Главные тезисы
- Си Цзиньпин обвинил США в провоцировании нападения на Тайвань, утверждая, что помощь Тайваню и передача оружия являются провокациями.
- Заявления Китайского лидера вызвали обеспокоенность ученых и военных, стратегический конфликт может угрожать достижениям Китая к 2049 году.
- Анализирующие комментарии Си Цзиньпина могут быть направлены на привлечение ЕС на сторону Китая в кризисе с Тайванем.
- США активно помогают Тайваню, осознавая, что объявление независимости Тайваня может привести к конфликту с Китаем.
- Заявления Си Цзиньпина вызывают вопросы о его информированности и возможном искажении информации подчиненными или автократическим поведением.
Китай обвиняет США в провоцировании к нападению на Тайвань
По информации журналистов издания со ссылкой на собеседников, ответный разговор между Си Цзиньпином и Урсулой фонд дер Ляен имел место в апреле 2023 года.
По словам лидера КНР в разговоре с президентом Еврокомиссии, США якобы обманом пытаются заставить Китай совершить нападение на Тайвань.
По словам ряда китайских бывших военных и ученых, Пекин считает провокацией передачу США оружия Тайваню.
Обращение Си к фон дер Ляэну является первым известным случаем, когда он выдвигает подобные претензии иностранному лидеру.
Чего добивается Китай громкими обвинениями в сторону США
Тогда он сказал также, что конфликт с США уничтожит многие достижения Китая и подорвет его цель достичь "большого омоложения" к 2049 году.
По словам одного из китайских ученых, США активно помогают военным на Тайване, поскольку знают, что объявление независимости будет пересечением "красной линии" и спровоцирует нападение со стороны Китая.
По мнению Бланшетт, одним из возможных объяснений комментария Си было то, что некоторые подчиненные пытались отвлечь его от более агрессивной политики.
По словам эксперта Немецкого фонда Маршалла из Китая Бонни Глейзера, заявления Си Цзиньпина могут быть попыткой привлечь ЕС на свою сторону в конфликте вокруг Тайваня.
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