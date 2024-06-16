Лидер КНР Си Цзиньпин заявил президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, что якобы США провоцируют и подталкивают Китай к нападению на Тайвань.

Китай обвиняет США в провоцировании к нападению на Тайвань

По информации журналистов издания со ссылкой на собеседников, ответный разговор между Си Цзиньпином и Урсулой фонд дер Ляен имел место в апреле 2023 года.

По словам лидера КНР в разговоре с президентом Еврокомиссии, США якобы обманом пытаются заставить Китай совершить нападение на Тайвань.

По словам ряда китайских бывших военных и ученых, Пекин считает провокацией передачу США оружия Тайваню.

Обращение Си к фон дер Ляэну является первым известным случаем, когда он выдвигает подобные претензии иностранному лидеру.

Чего добивается Китай громкими обвинениями в сторону США

Тогда он сказал также, что конфликт с США уничтожит многие достижения Китая и подорвет его цель достичь "большого омоложения" к 2049 году.

Если Си искренне верит, что США активно стремятся к конфликту с Китаем из-за Тайваня, то беспокойство, что Си создал информационный вакуум или иным образом получает плохой совет от подчиненных, тревожно является правдой, - подчеркивает эксперт из Китая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Джуд Бланшетт. Поделиться

По словам одного из китайских ученых, США активно помогают военным на Тайване, поскольку знают, что объявление независимости будет пересечением "красной линии" и спровоцирует нападение со стороны Китая.

По мнению Бланшетт, одним из возможных объяснений комментария Си было то, что некоторые подчиненные пытались отвлечь его от более агрессивной политики.

Каким бы ни было объяснение комментариев Си, очевидно, что среда принятия решений — и поступающая в него информация искажается либо заместителями Си, либо его собственным автократическим поведением, — подчеркивают аналитики. Поделиться

По словам эксперта Немецкого фонда Маршалла из Китая Бонни Глейзера, заявления Си Цзиньпина могут быть попыткой привлечь ЕС на свою сторону в конфликте вокруг Тайваня.