Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що нібито США провокують та підштовхують Китай до нападу на Тайвань.

Китай звинувачує США у провокуванні до нападу на Тайвань

За інформацією журналістів видання із посиланням на співрозмовників, відповідна розмова між Сі Цзіньпіном і Урсулою фонд дер Ляєн мала місце у квітні 2023 року.

За словами лідера КНР у розмові із президенткою Єврокомісії, США нібито обманом намагаються змусити Китай здійснити напад на Тайвань.

За словами низки китайських колишніх військових та науковців, зокрема, Пекін вважає провокацією передачу США зброї Тайваню.

Звернення Сі до фон дер Ляєн є першим відомим випадком, коли він висуває подібні претензії іноземному лідеру.

Чого домагається Китай гучними звинуваченнями у бік США

Тоді він сказав також, що конфлікт із США знищить багато досягнень Китаю та підірве його мету досягти "великого омолодження" до 2049 року.

Якщо Сі щиро вірить, що США активно прагнуть до конфлікту з Китаєм через Тайвань, то занепокоєння, що Сі створив інформаційний вакуум або іншим чином отримує погану раду від підлеглих, тривожно є правдою, - підкреслює експерт з Китаю в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Джуд Бланшетт. Поширити

За словами одного з китайських науковців, США активно допомагають військовим на Тайвані, оскільки знають, що оголошення незалежності буде перетином “червоної лінії” і спровокує напад з боку Китаю.

На думку Бланшетт, одним із можливих пояснень коментаря Сі було те, що деякі підлеглі намагалися відвернути його від більш агресивної політики.

Яким би не було пояснення коментарів Сі, очевидно, що середовище прийняття рішень — і інформація, що надходить у нього — спотворюється або заступниками Сі, або його власною автократичною поведінкою, - підкреслюють аналітики. Поширити

За словами експерта Німецького фонду Маршалла з Китаю Бонні Глейзер, заяви Сі Цзіньпіна можуть бути спробою залучити ЄС на свою сторону у конфлікті навколо Тайваню.