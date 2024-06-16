Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що нібито США провокують та підштовхують Китай до нападу на Тайвань.
Головні тези:
- Сі Цзіньпін стверджує, що Сполучені Штати провокують Китай до нападу на Тайвань через допомогу Тайваню та намагання розпочати конфлікт
- Заяви лідера КНР викликають реакцію експертів та висловлюють занепокоєння щодо можливих наслідків для Китаю
- Існують припущення, що заяви Сі Цзіньпіна можуть бути спрямовані на залучення ЄС на свою сторону у конфлікті навколо Тайваню
- Китайські колишні військові та науковці вважають, що передача зброї США Тайваню є провокацією, що може спровокувати конфлікт
- Сі Цзіньпін переконаний, що конфлікт з США може загрожувати досягненням Китаю його стратегічних цілей до 2049 року
Китай звинувачує США у провокуванні до нападу на Тайвань
За інформацією журналістів видання із посиланням на співрозмовників, відповідна розмова між Сі Цзіньпіном і Урсулою фонд дер Ляєн мала місце у квітні 2023 року.
За словами лідера КНР у розмові із президенткою Єврокомісії, США нібито обманом намагаються змусити Китай здійснити напад на Тайвань.
За словами низки китайських колишніх військових та науковців, зокрема, Пекін вважає провокацією передачу США зброї Тайваню.
Звернення Сі до фон дер Ляєн є першим відомим випадком, коли він висуває подібні претензії іноземному лідеру.
Чого домагається Китай гучними звинуваченнями у бік США
Тоді він сказав також, що конфлікт із США знищить багато досягнень Китаю та підірве його мету досягти "великого омолодження" до 2049 року.
За словами одного з китайських науковців, США активно допомагають військовим на Тайвані, оскільки знають, що оголошення незалежності буде перетином “червоної лінії” і спровокує напад з боку Китаю.
На думку Бланшетт, одним із можливих пояснень коментаря Сі було те, що деякі підлеглі намагалися відвернути його від більш агресивної політики.
За словами експерта Німецького фонду Маршалла з Китаю Бонні Глейзер, заяви Сі Цзіньпіна можуть бути спробою залучити ЄС на свою сторону у конфлікті навколо Тайваню.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-