Китайський лідер Сі Цзіньпін 2022 року відмовився від прямих постачань зброї країні-агресорці Росії після розмови з президентом США Джо Байденом.
РФ вимагала у Китаю зброю на початку повномасштабного вторгнення в Україну
За словами політичного оглядача Девіда Ігнейшса, цю інформацію підтвердили офіційні особи США.
Відомо, що одразу після вторгнення РФ в Україну Китай виступив за припинення вогню, але російський диктатор Володимир Путін вимагав зброї.
Про це написав політичний оглядач Девід Ігнейшс, посилаючись на свої джерела. За його словами, менш ніж через три тижні після вторгнення РФ в Україну Китай почав публічно закликати до миру, однак Москва попросила Пекін про зброю.
Після цього, за совами американських чиновників, лідер Китаю доручив довіреній особі на переговорах із Заходом проконтролювати «тиху допомогу Росії» у війні проти України, паралельно закликаючи до припинення вогню.
Китай постачає Росії новітні супутникові технології
Китай увесь цей час постачає РФ, за підрахунками експертів, близько 50 «високопріоритетних» товарів подвійного призначення, які використовуються для виробництва снарядів, ракет та іншої зброї. Також Китай є постачальником супутникових технологій.
США занепокоєні цим і розглядають два нові жорсткі контрзаходи: запровадити санкції проти Китаю і зняти обмеження на використання Україною американської зброї малої дальності для ударів на території Росії.
Оглядач Ігнейшс припускає, що Україна наближається «до ще одного переломного моменту», поки Байден думає над тим, «чи варто зміцнювати свій союз із Києвом», що спричинить нові ризики перед майбутніми мирними переговорами.
Путін та Сі хочуть завершити російсько-українську війну на своїх умовах
Глава Китаю Сі Цзіньпін стверджує, що офіційні Пекін та Москва виступають за “політичне врегулювання” війни в Україні, яку розпочала Росія. З такою заявою він виступив під час пресконференції з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.
Сі Цзіньпін заявив, що він та Путін наполягають нібито на "політичному вирішенні" війни в Україні.
Після цього нелегітимний президент РФ висловив вдячність за "зусилля Китаю з врегулювання української кризи".
Окрім того, диктатор додав, що поінформує свого колегу про ситуацію на фронті.
Варто зазначити, що Сі не уточнив про яке “політичне урегулювання” війни йдеться та яким чином його хочуть досягти.
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