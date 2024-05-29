Китайський лідер Сі Цзіньпін 2022 року відмовився від прямих постачань зброї країні-агресорці Росії після розмови з президентом США Джо Байденом.

РФ вимагала у Китаю зброю на початку повномасштабного вторгнення в Україну

За словами політичного оглядача Девіда Ігнейшса, цю інформацію підтвердили офіційні особи США.

Відомо, що одразу після вторгнення РФ в Україну Китай виступив за припинення вогню, але російський диктатор Володимир Путін вимагав зброї.

Про це написав політичний оглядач Девід Ігнейшс, посилаючись на свої джерела. За його словами, менш ніж через три тижні після вторгнення РФ в Україну Китай почав публічно закликати до миру, однак Москва попросила Пекін про зброю.

Вони [китайці] вже були готові до постачань, коли Байден зателефонував Сі з попередженням: США відреагують, якщо дізнаються, що Китай передає Росії зброю, — написав Ігнейшс. Поширити

Після цього, за совами американських чиновників, лідер Китаю доручив довіреній особі на переговорах із Заходом проконтролювати «тиху допомогу Росії» у війні проти України, паралельно закликаючи до припинення вогню.

Китай постачає Росії новітні супутникові технології

Китай увесь цей час постачає РФ, за підрахунками експертів, близько 50 «високопріоритетних» товарів подвійного призначення, які використовуються для виробництва снарядів, ракет та іншої зброї. Також Китай є постачальником супутникових технологій.

США занепокоєні цим і розглядають два нові жорсткі контрзаходи: запровадити санкції проти Китаю і зняти обмеження на використання Україною американської зброї малої дальності для ударів на території Росії.

Ці кроки являтимуть собою значну ескалацію ретельно вивіреної політики Байдена щодо підтримки України… Той факт, що такі кроки наразі розглядаються, засвідчує ще більшу стурбованість адміністрації вразливістю України на полі бою — ідеться в матеріалі. Поширити

Оглядач Ігнейшс припускає, що Україна наближається «до ще одного переломного моменту», поки Байден думає над тим, «чи варто зміцнювати свій союз із Києвом», що спричинить нові ризики перед майбутніми мирними переговорами.

Путін та Сі хочуть завершити російсько-українську війну на своїх умовах

Глава Китаю Сі Цзіньпін стверджує, що офіційні Пекін та Москва виступають за “політичне врегулювання” війни в Україні, яку розпочала Росія. З такою заявою він виступив під час пресконференції з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Сі Цзіньпін заявив, що він та Путін наполягають нібито на "політичному вирішенні" війни в Україні.

Після цього нелегітимний президент РФ висловив вдячність за "зусилля Китаю з врегулювання української кризи".

Окрім того, диктатор додав, що поінформує свого колегу про ситуацію на фронті.