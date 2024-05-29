Китайский лидер Си Цзиньпин в 2022 году отказался от прямых поставок оружия стране-агрессорке России после разговора с президентом США Джо Байденом.

РФ требовала у Китая оружие в начале полномасштабного вторжения в Украину

По словам политического обозревателя Дэвида Игнейшса, эту информацию подтвердили официальные лица США.

Известно, что после вторжения РФ в Украину Китай выступил за прекращение огня, но российский диктатор Владимир Путин требовал оружия.

Об этом написал политический обозреватель Дэвид Игнейшс, ссылаясь на свои источники. По его словам, менее чем через три недели после вторжения РФ в Украину Китай начал публично призывать к миру, однако Москва попросила Пекин об оружии.

Они [китайцы] уже были готовы к поставкам, когда Байден позвонил по телефону Си с предупреждением: США отреагируют, если узнают, что Китай передает России оружие, — написал Игнейшс. Поделиться

После этого, по словам американских чиновников, лидер Китая поручил доверенному лицу на переговорах с Западом проконтролировать «тихую помощь России» в войне против Украины, параллельно призывая к прекращению огня.

Китай поставляет России новые спутниковые технологии

Китай все это время снабжает РФ, по подсчетам экспертов, около 50 «высокоприоритетных» товаров двойного назначения, используемых для производства снарядов, ракет и другого оружия. Также Китай является поставщиком спутниковых технологий.

США обеспокоены этим и рассматривают два новых жестких контрмера: ввести санкции против Китая и снять ограничения на использование Украиной американского оружия малой дальности для ударов на территории России.

Эти шаги будут представлять собой значительную эскалацию тщательно выверенной политики Байдена по поддержке Украины… Тот факт, что такие шаги рассматриваются, свидетельствует о еще большей обеспокоенности администрации уязвимостью Украины на поле боя — говорится в материале. Поделиться

Обозреватель Игнейшс предполагает, что Украина приближается «к еще одному переломному моменту», пока Байден думает над тем, «стоит ли укреплять свой союз с Киевом», что повлечет за собой новые риски перед предстоящими мирными переговорами.

Путин и Си хотят завершить российско-украинскую войну на своих условиях

Глава Китая Си Цзиньпин утверждает, что официальные Пекин и Москва выступают за политическое урегулирование войны в Украине, которую начала Россия. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин заявил, что он и Путин настаивают якобы на "политическом решении" войны в Украине.

После этого нелегитимный президент РФ выразил благодарность за "усилие Китая по урегулированию украинского кризиса".

Кроме того, диктатор добавил, что проинформирует своего коллегу о ситуации на фронте.