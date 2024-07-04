Китай продовжує підтримувати РФ у війні проти України
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Китай продовжує підтримувати РФ у війні проти України

Сі Цзіньпін
Джерело:  Bloomberg

Президент КНР Сі Цзіньпін підтримує кремлівського диктатора Володимира Путіна на тлі продовження Кремлем злочинної війни проти України. 

Головні тези:

  • Підтримка Китаєм Росії у війні проти України викликає обурення та занепокоєння світової громадськості.
  • Політичні зв'язки між Китаєм та РФ можуть мати серйозні наслідки для України та її безпеки.
  • Україна намагається міжнародно залучити увагу до ситуації та залучити підтримку зі сторони міжнародних спільнот.
  • Китай домінує у світі та може використовувати підтримку Росії для власних інтересів, що може вплинути на геополітичну ситуацію.
  • Зростаюча підтримка Китаєм Росії у війні проти України може змінити глобальний баланс сил та поглибити конфлікт у регіоні.

Китай продовжує підтримувати РФ у війні проти України

Західні країни розчаровані підтримкою Китаєм розв’язаної Росією злочинної війни проти України і продовжують тиснути на Пекін.

Під час саміту в Астані Сі Цзіньпін та Путін заявили, що відносини між їхніми країнами нібито накращі за всю історію.

Щодо України китайський лідер, згідно з повідомленням МЗС, повторив, що його країна "завжди стояла на правильному боці історії".

Таким чином політик фактично дав зрозуміти, що Пекін постійно підтримує Москву.

Демонстрація поглиблення зв'язків, ймовірно, ще більше роздратує західні держави, які тиснуть на Китай, щоб той припинив сприяти війні Росії проти України. Пекін намагався показати себе нейтральним актором, але союзники Києва звинуватили його в наданні Кремлю технологій і деталей для зброї, яка використовується у війні, - підкреслюється у матеріалі видання.

Під час зустрічі з Путіним президент Китаю також зазначив, що його країна підтримує Росію у виконанні її обов'язків головуючої в БРІКС, нібито "об'єднуючи країни Глобального Півдня, запобігаючи новій холодній війні та виступаючи проти незаконних односторонніх санкцій і гегемонії".

Чи може Китай змусити Росію припинити злочинну війну проти України

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв’ю журналістам 24 каналу, навряд чи Пекін одним дзвінком до Кремля може зупинити розв’язану Росією злочинну війну проти України.

Подоляк зазначив, що наразі Китай суттєво впливає на більшість процесів у світі.

На його думку, Пекін зацікавлений у продовженні російської агресії проти України та інших держав, бо це дозволяє Китаю проводити власний перерозподіл впливу.

Китай домінує і прагне зробити так, щоб колись за столом переговорів сидів Китай, Сполучені Штати й колективно Європейський Союз.

До того ж саме до Пекіна, а не до Росії доєднуються країни Глобального Півдня у межах БРІКС. На Пекін орієнтуються арабські країни, ОАЕ, Бразилія, країни півдня Африканського континенту, Латинської Америки, Тихоокеанського регіону, - підкреслює представник ОП.

Подоляк підкреслив, що у рамках економічної співпраці Китай вже отримав від Росії все, що хотів.

Він продає на російському ринку, а ніхто крім нього не торгує з Росією в таких обсягах.

Очевидно, що Китай вже у більш агресивній формі вказує Росії, що можна робити, а що – ні. Але Сі Цзіньпіну не має сенсу зупиняти Владіміра Путіна. Бо чим довше триває агресія Росії, тим слабшим виглядає табір демократії для глобального світу. І тим швидше інші країни переорієнтовуються на Китай, - наголошує радник керівника ОП.

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