Президент КНР Сі Цзіньпін підтримує кремлівського диктатора Володимира Путіна на тлі продовження Кремлем злочинної війни проти України.
Головні тези:
- Підтримка Китаєм Росії у війні проти України викликає обурення та занепокоєння світової громадськості.
- Політичні зв'язки між Китаєм та РФ можуть мати серйозні наслідки для України та її безпеки.
- Україна намагається міжнародно залучити увагу до ситуації та залучити підтримку зі сторони міжнародних спільнот.
- Китай домінує у світі та може використовувати підтримку Росії для власних інтересів, що може вплинути на геополітичну ситуацію.
- Зростаюча підтримка Китаєм Росії у війні проти України може змінити глобальний баланс сил та поглибити конфлікт у регіоні.
Китай продовжує підтримувати РФ у війні проти України
Західні країни розчаровані підтримкою Китаєм розв’язаної Росією злочинної війни проти України і продовжують тиснути на Пекін.
Під час саміту в Астані Сі Цзіньпін та Путін заявили, що відносини між їхніми країнами нібито накращі за всю історію.
Щодо України китайський лідер, згідно з повідомленням МЗС, повторив, що його країна "завжди стояла на правильному боці історії".
Таким чином політик фактично дав зрозуміти, що Пекін постійно підтримує Москву.
Під час зустрічі з Путіним президент Китаю також зазначив, що його країна підтримує Росію у виконанні її обов'язків головуючої в БРІКС, нібито "об'єднуючи країни Глобального Півдня, запобігаючи новій холодній війні та виступаючи проти незаконних односторонніх санкцій і гегемонії".
Чи може Китай змусити Росію припинити злочинну війну проти України
За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв’ю журналістам 24 каналу, навряд чи Пекін одним дзвінком до Кремля може зупинити розв’язану Росією злочинну війну проти України.
Подоляк зазначив, що наразі Китай суттєво впливає на більшість процесів у світі.
На його думку, Пекін зацікавлений у продовженні російської агресії проти України та інших держав, бо це дозволяє Китаю проводити власний перерозподіл впливу.
Китай домінує і прагне зробити так, щоб колись за столом переговорів сидів Китай, Сполучені Штати й колективно Європейський Союз.
Подоляк підкреслив, що у рамках економічної співпраці Китай вже отримав від Росії все, що хотів.
Він продає на російському ринку, а ніхто крім нього не торгує з Росією в таких обсягах.
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