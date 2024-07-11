Китай критикует НАТО в связи с заявлением Североатлантического альянса о том, что Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины.
Главные тезисы
- Китай категорически отверг обвинения НАТО во вмешательстве в конфликт между Россией и Украиной.
- Представители Китая заявили о непредоставлении летального оружия и стремлении к политическому урегулированию ситуации в Украине.
- НАТО выразил настойчивое требование к Китаю о прекращении поддержки военных усилий РФ, отметив его роль в усилении угрозы безопасности для региона.
- Саммит НАТО в Вашингтоне стал важным событием, подчеркнув актуальность вопросов безопасности Европы и Азии и роли Китая в них.
- Китай призвал НАТО оставаться в своей роли региональной оборонной организации, не вмешиваясь в дела Азии и не нарушая стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Китай открестился от обвинений в заявлении НАТО
В итоговом коммюнике страны НАТО потребовали от Китая "прекратить любую материальную и политическую поддержку военных действий России", выступив с самым решительным осуждением Пекина за всю историю альянса.
В совместном заявлении на ежегодном саммите в Вашингтоне НАТО говорится, что "масштабная поддержка Пекином российской оборонной промышленной базы усиливает угрозу, которую Россия представляет для своих соседей и для евроатлантической безопасности".
Пекин заявил, что направил в НАТО протест в связи с обвинениями, которые он назвал "провокационными, содержащими явную ложь и клевету".
В то же время Пекин предупредил Альянс держаться подальше от Азии, которая, по его словам, является "местом для мирного развития, а не ареной для геополитического соперничества".
НАТО продолжает играть на взаимосвязи между безопасностью Европы и безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе... Мы призываем его оставаться в рамках своей роли региональной оборонной организации в Северной Атлантике. НАТО не должно стать нарушителем мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе или инструментом, используемым некоторыми крупными государствами для сохранения гегемонии.
Саммит НАТО в Вашингтоне
С 9 по 11 июля в столице США, Вашингтоне, проходил юбилейный саммит НАТО, посвященный 75-летию создания Североатлантического альянса.
В декларации саммита НАТО говорилось, что Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины. В этой связи Альянс призвал Китай прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий РФ.
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