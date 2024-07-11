Китай відхрестився від звинувачень у заяві НАТО щодо підтримки війни РФ проти України
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Китай відхрестився від звинувачень у заяві НАТО щодо підтримки війни РФ проти України

Китай
Джерело:  The Financial Times

Китай критикує НАТО у зв'язку із заявою Північноатлантичного альянсу про те, що Китай став вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України.

Головні тези:

  • Китай відверто критикує НАТО за звинувачення у підтримці війни Росії проти України.
  • Пекін відкидає заяву Альянсу та наголошує на прагненні політичного врегулювання конфлікту в Україні.
  • Представництво Китаю заявляє про відсутність надання летальної зброї жодній із сторін конфлікту та закликає до збереження нормальних торговельних потоків.
  • НАТО наголошує на припиненні Китаєм будь-якої підтримки військових зусиль Росії у контексті російсько-української війни.
  • Саміт НАТО у Вашингтоні став важливою подією, підкресливши актуальність питання ролі Китаю у безпеці Європи та Азії.

Китай відхрестився від звинувачень у заяві НАТО

У підсумковому комюніке країни НАТО зажадали від Китаю "припинити будь-яку матеріальну і політичну підтримку військових дій Росії", виступивши з найрішучішим засудженням Пекіна за всю історію альянсу.

У спільній заяві на щорічному саміті у Вашингтоні НАТО йдеться, що "масштабна підтримка Пекіном російської оборонної промислової бази... посилює загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів і для євроатлантичної безпеки".

Пекін заявив, що надіслав у НАТО протест у зв'язку зі звинуваченнями, які він назвав "провокаційними, такими, що містять явну неправду і наклеп".

Представництво Китаю при ЄС заявило, що Пекін прагне політичного врегулювання війни в Україні та ніколи не надавав летальну зброю жодній зі сторін у конфлікті, додавши, що "нормальні торговельні потоки" з Росією не повинні бути порушені або піддаватися примусу.

Водночас Пекін попередив Альянс триматися якомога далі від Азії, яка, за його словами, є "місцем для мирного розвитку, а не ареною для геополітичного суперництва".

НАТО продовжує грати на взаємозв'язку між безпекою Європи і безпекою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні... Ми закликаємо його залишатися в рамках своєї ролі регіональної оборонної організації в Північній Атлантиці. НАТО не повинно стати порушником миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні або інструментом, використовуваним деякими великими державами для збереження гегемонії.

Саміт НАТО у Вашингтоні

З 9 по 11 липня у столиці США, Вашингтоні, проходив ювілейний саміт НАТО, присвячений 75-річчю створення Північноатлантичного альянсу.

Головною темою зустрічі стало обговорення ролі НАТО в умовах російсько-українського конфлікту та питання майбутнього членства України в Альянсі.

У декларації саміту НАТО говорилося, що Китай став вирішальним чинником, що сприятиме війні Росії проти України. У зв'язку з цим Альянс закликав Китай припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль РФ.

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