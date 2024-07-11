Китай відхрестився від звинувачень у заяві НАТО щодо підтримки війни РФ проти України

Китай критикує НАТО у зв'язку із заявою Північноатлантичного альянсу про те, що Китай став вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України.
Головні тези:
- Китай відверто критикує НАТО за звинувачення у підтримці війни Росії проти України.
- Пекін відкидає заяву Альянсу та наголошує на прагненні політичного врегулювання конфлікту в Україні.
- Представництво Китаю заявляє про відсутність надання летальної зброї жодній із сторін конфлікту та закликає до збереження нормальних торговельних потоків.
- НАТО наголошує на припиненні Китаєм будь-якої підтримки військових зусиль Росії у контексті російсько-української війни.
- Саміт НАТО у Вашингтоні став важливою подією, підкресливши актуальність питання ролі Китаю у безпеці Європи та Азії.
Китай відхрестився від звинувачень у заяві НАТО
У підсумковому комюніке країни НАТО зажадали від Китаю "припинити будь-яку матеріальну і політичну підтримку військових дій Росії", виступивши з найрішучішим засудженням Пекіна за всю історію альянсу.
У спільній заяві на щорічному саміті у Вашингтоні НАТО йдеться, що "масштабна підтримка Пекіном російської оборонної промислової бази... посилює загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів і для євроатлантичної безпеки".
Пекін заявив, що надіслав у НАТО протест у зв'язку зі звинуваченнями, які він назвав "провокаційними, такими, що містять явну неправду і наклеп".
Водночас Пекін попередив Альянс триматися якомога далі від Азії, яка, за його словами, є "місцем для мирного розвитку, а не ареною для геополітичного суперництва".
НАТО продовжує грати на взаємозв'язку між безпекою Європи і безпекою в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні... Ми закликаємо його залишатися в рамках своєї ролі регіональної оборонної організації в Північній Атлантиці. НАТО не повинно стати порушником миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні або інструментом, використовуваним деякими великими державами для збереження гегемонії.
Саміт НАТО у Вашингтоні
З 9 по 11 липня у столиці США, Вашингтоні, проходив ювілейний саміт НАТО, присвячений 75-річчю створення Північноатлантичного альянсу.
У декларації саміту НАТО говорилося, що Китай став вирішальним чинником, що сприятиме війні Росії проти України. У зв'язку з цим Альянс закликав Китай припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль РФ.
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