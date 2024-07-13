Боеприпасы для ВСУ. Президент Чехии Павел озвучил график поставок

В Чехии рассказали о сроках и поставках следующих партий боеприпасов в Украину.

Чехия до конца года поставит в Украину 500 тыс боеприпасов

Президент Чехии Петр Павел обнародовал детали доставки артиллерийских снарядов в ВСУ в рамках чешской инициативы. Об этом он говорил в ходе дискуссии в Хьюстоне.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в конце июня сообщил, что первый груз со снарядами в рамках чешской инициативы прибыл в Украину некоторое время назад.

Тогда министерша обороны Яна Чернохова заявила, что речь идет о 50 тысячах единиц боеприпасов, а задачей является в этом году поставить в Украину 500 тысяч боеприпасов. Это количество финансово обеспечено.

При этом первая часть из 180 тысяч боеприпасов финансируется за счет немецкого взноса.

Павел заявил, что в июле-августе в Украину должно поступить еще 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года будет поступать от 80 до 100 тысяч в месяц.

Норвегия выделит более 92 млн долл. на усиление украинского ПВО

Норвегия предоставит Украине более 1 млн крон (более 92 млн долл.) на усиление противовоздушной обороны.

Об этом сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе саммита НАТО.

Украинцам нужна большая противовоздушная оборона, чтобы оградить свое население от российских бомб и ракет. Йонас Гар Стере Премьер-министр Норвегии

А в преддверии Норвегия объявила, что передаст Украине шесть истребителей F-16. В настоящее время украинские пилоты и технический персонал проходят подготовку.