Чехия выделит Украине почти 35 млн евро для поставки артиллерийских боеприпасов

Премьер-министр Петр Фиала заявил в четверг, что Чехия выделит около 866 миллионов крон (34,7 миллиона евро) в рамках своей инициативы по поставке Украине артиллерийских боеприпасов.

Правительство Чехии закупит для Украины 800 тысяч боеприпасов

Об этом Фиала сказал на пресс-конференции перед вылетом в Брюссель на заседание Европейского совета.

По словам чешского премьера, средства, выделенные правительством Чехии, будут израсходованы на закупку боеприпасов у чешской компании STV Group.

Как сообщалось, премьер-министр Чехии Петр Фиала предложил на февральском саммите ЕС закупать артиллерийские боеприпасы для Украины в третьих странах на средства ЕС.

Речь шла о 800 тысячах боеприпасов, которые Чехия нашла во всем мире.

В мае он сообщил, что страны-участницы внесли уже более 1,6 миллиарда евро.

Также накануне Министр обороны Чехии Яна Чернохова проинформировала, что к инициативе присоединились уже 18 стран, однако она не назвала страны, где закупается амуниция, поскольку Россия может попытаться сорвать договоренности.

Италия готовит пакет военной помощи Украине

Девятый пакет вооружений для Украины, который министр обороны Гвидо Крозетто представит парламенту до конца месяца, будет содержать не только систему ПВО Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow, способных потенциально поразить территорию РФ.

На вооружение ракеты Storm Shadow приняли относительно недавно – в 2002 году.

Однако с тех пор эти ракеты уже неоднократно использовались в операциях Королевских воздушных сил, в частности в Ираке, Ливии и против боевиков Исламского государства в Сирии.

Британская авиация для ударов по бункера ливийского диктатора Муаммара Каддафи в Сирте в 2011 году использовала именно этот вид ракет

Также Италия отправит Украине вторую франко-итальянскую систему противовоздушной обороны Samp/T.