Чехія виділить Україні майже 35 млн євро для поставки артилерійських боєприпасів

Прем’єр-міністр Петр Фіала заявив у четвер, що Чехія виділить майже 866 мільйонів крон (34,7 мільйона євро) в рамках своєї ініціативи з поставки Україні артилерійських боєприпасів.

Уряд Чехії закупить для України 800 тисяч боєприпасів

Про це Фіала сказав на пресконференції перед вильотом у Брюссель на засідання Європейської ради.

За словами чеського прем’єра, кошти, виділені урядом Чехії, будуть витрачені на закупівлю боєприпасів у чеської компанії STV Group.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала запропонував на лютневому саміті ЄС закуповувати артилерійські боєприпаси для України в третіх країнах за кошти ЄС.

Йшлося про 800 тисяч боєприпасів, які Чехія знайшла в усьому світі.

У травні він повідомив, що країни-учасниці внесли вже понад 1,6 мільярда євро.

Також напередодні міністр оборони Чехії Яна Чернохова поінформувала, що до ініціативи долучилися вже 18 країн, однак вона не назвала країни, де закуповується амуніція, оскільки Росія може спробувати зірвати домовленості.

Італія готує пакет військової допомоги Україні

Дев'ятий пакет озброєнь для України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця, міститиме не лише систему ППО Samp-T, але й партію ракет великої дальності Storm Shadow, здатних потенційно уразити територію РФ.

На озброєння ракети Storm Shadow прийняли відносно нещодавно — 2002 року.

Проте, відтоді ці ракети вже неодноразово використовувалися в операціях Королівських повітряних сил, зокрема в Іраку, Лівії та проти бойовиків «Ісламської держави» у Сирії.

Британська авіація для ударів по бункерах лівійського диктатора Муаммара Каддафі в Сірті у 2011 році використала саме цей вид ракет.

Також Італія відправить Україні другу франко-італійську систему протиповітряної оборони Samp/T.