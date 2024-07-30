Український легіон. Чехія зацікавилася новою ідеєю для допомоги ЗСУ
Категорія
Світ
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Український легіон. Чехія зацікавилася новою ідеєю для допомоги ЗСУ

Український легіон
Джерело:  Radio Prague International

Міноборони Чехії наразі активно вивчає та аналізує польський проєкт з формування Українського легіону всередині своєї країни. Про це повідомив речник відомства Карел Чапек.

Головні тези:

  • У Чехії може з'явитися добровольчий Український легіон, однак наразі влада лише вивчає таку можливість.
  • Станом на сьогодні в країні мешкає понад 100 000 українських біженців
  • Чехія орієнтується на досвід Польщі у цьому питанні, однак фінальне рішення досі не ухвалила.

У Чехії також може з’явитися добровольчий Український легіон

Що важливо розуміти, станом на сьогодні в країні мешкає понад сто тисяч українських біженців — чоловіків віком від 18 до 65 років.

За словами глави МВС Чехії Віта Ракушана, офіційна Прага не розглядає сценарій примусового повернення громадян України, доки буде діяти тимчасовий захист.

Попри це, глава МО Яна Чернохова офіційно підтвердида, що її команда уже вивчає можливість для українців у Чехії добровільно, без примусу й тиску, стати учасниками потенційного військового формування.

Вона також звернула увагу на чисельність української громади, яка наразі мешкає в їхній країні.

Так що це мало б сенс… Ми хочемо продовжити навчання українських військових, то чому б нам не навчати й громадян Чехії, українців за національністю, і не створити з них якесь утворення, — запропонувала Яна Чернохова.

Чехія орієнтується на досвід Польщі у цьому питанні

За словами спікера чеського оборонного відомства Карела Чапека, МО уважно вивчає польський проєкт із практичного і правового боку.

Міністерство має намір зібрати ще більше важливих даних від офіційної Варшави щодо історії формування Українського легіону.

Коли ми зберемо цю інформацію, то зважимо можливість нашого залучення, — пояснив Чапек.

У МО Чехії також звертають увагу на те, що їхні Збройні сили тим часом продовжують навчання українських військових, які для цього прибувають з України.

Окрім того, розглядається варіант, що чеські інструктори долучаться до навчання Українського легіону, що створюється в Польщі.

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