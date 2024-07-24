Ініціатива-2025. Чехія починає другий проєкт щодо закупівлі боєприпасів для України

Чехія розпочинає другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України під назвою «Ініціатива-2025», до якого долучаться п’ять збройових компаній.

Чехія започаткувала нову ініціативу задля допомоги Україні

Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова виданню Deník N.

Це природнє продовження вже діючого механізму. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти. Яна Чернохова Міністерка оборони Чехії

Наразі чеське агентство міждержавного співробітництва при Міноборони збирає інформацію від збройових компаній щодо того, що вони зможуть у наступному році поставити в Україну.

Чехія знову виступить посередницею між донорами — європейськими країнами та п’ятьма збройовими компаніями, які вже постачали боєприпаси в рамках першої чеської ініціативи. Компанії продовжать постачання у наступному році.

За інформацією Deník N, у другому проєкті візьмуть участь п’ять компаній: Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol, Colt CZ Group SE та збройова компанія DSS. Поширити

До кінця року ЗСУ отримають 500 тис боєприпасів

Чехія до кінця 2024 року поставить Україні приблизно 500 тис боєприпасів у рамках своєї ініціативи.

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, постачання боєприпасів для ЗСУ триватимуть "прогнозованими темпами в найближчі місяці".

До кінця року українській армії буде поставлено близько 500 тис одиниць боєприпасів калібру 155 мм.

Водночас прем'єр запевнив, що паралельно з цим Чехія вже постачає щорічно сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів.