Україна отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи — відомі терміни

Україна протягом липня і серпня отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи.
Головні тези:
- Україна отримає ще 100 тисяч боєприпасів в рамках чеської ініціативи найближчим часом.
- Ініціативою долучилися 18 країн, що дозволить доставити до України 500 тисяч боєприпасів до кінця року.
- Чеська ініціатива співпрацює з Нідерландами та Данією для закупівлі артилерійських боєприпасів для України.
- Президент Чехії Петро Павло та прем'єр-міністр Петро Фіала активно підтримують проект та залучають інші країни до участі.
- Снаряди від Чехії вже допомагають українським військам, підвищуючи їх ефективність у порівнянні з військами РФ.
Коли Україна отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи
Наразі до ініціативи щодо боєприпасів для України долучилися 18 країн, 15 із них уже виконали свої зобов'язання і зробили свій внесок. Це означає, що коштів достатньо, щоб до кінця року доставити в Україну 500 тисяч боєприпасів.
Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах, що не входять до Європейського союзу. Перша партія з 50 тисяч боєприпасів прибула в Україну деякий час тому. Чехія співпрацює в цій ініціативі переважно з Нідерландами та Данією.
Чеська ініціатива з боєприпасів для України
У лютому на Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петро Павло заявив, що його країна знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проект вимагає фінансування. До ініціативи приєдналися Португалія, Фінляндія, Німеччина та Литва.
Наприкінці червня чеський прем'єр-міністр Петро Фіала повідомив про постачання в Україну першої партії у 50 тисяч боєприпасів.
Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що снаряди від Чехії вже допомагають українським військам, скоротивши різницю у пострілах із військами РФ більш ніж удвічі.
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