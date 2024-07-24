Україна отримає до кінця року близько 500 тис боєприпасів від Чехії

Чехія до кінця 2024 року поставить Україні приблизно 500 тисяч боєприпасів у рамках своєї ініціативи.
Головні тези:
- Європейські партнери, такі як Португалія, Фінляндія, Німеччина та Литва, приєдналися до чеської ініціативи з постачання боєприпасів для України.
- Постачання боєприпасів від Чехії допомагають урізноманітнити арсенал української армії та збільшують її вогневу могутність.
- Співпраця з Чехією та іншими країнами Європи підтверджує міжнародну підтримку України в укріпленні обороноздатності.
До кінця року ЗСУ отримають 500 тисяч боєприпасів
За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, постачання боєприпасів для ЗСУ триватимуть "прогнозованими темпами в найближчі місяці".
Водночас прем'єр запевнив, що паралельно з цим Чехія вже постачає щорічно сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів.
Чеська ініціатива з боєприпасів для України
На початку року президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проект потребує фінансування. До ініціативи приєдналися Португалія, Фінляндія, Німеччина та Литва.
Наприкінці червня чеський прем'єр-міністр Петр Фіала оголосив про постачання в Україну першої партії із 50 тисяч боєприпасів.
Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що снаряди від Чехії вже допомагають українським військам, скоротивши розрив у вогневій могутності з російськими військами більш ніж удвічі.
Днями глава МЗС Чехії Ян Липавський повідомив, що Україна протягом липня та серпня отримає ще 100 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи.
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