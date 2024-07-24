Україна отримає до кінця року близько 500 тис боєприпасів від Чехії

Чехія до кінця 2024 року поставить Україні приблизно 500 тисяч боєприпасів у рамках своєї ініціативи.

До кінця року ЗСУ отримають 500 тисяч боєприпасів

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, постачання боєприпасів для ЗСУ триватимуть "прогнозованими темпами в найближчі місяці".

До кінця року українській армії буде поставлено близько 500 тисяч одиниць боєприпасів калібру 155 мм, — заявив Прем'єр Чехії Фіала. Поширити

Водночас прем'єр запевнив, що паралельно з цим Чехія вже постачає щорічно сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів.

Чеська ініціатива з боєприпасів для України

На початку року президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проект потребує фінансування. До ініціативи приєдналися Португалія, Фінляндія, Німеччина та Литва.

Наприкінці червня чеський прем'єр-міністр Петр Фіала оголосив про постачання в Україну першої партії із 50 тисяч боєприпасів.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що снаряди від Чехії вже допомагають українським військам, скоротивши розрив у вогневій могутності з російськими військами більш ніж удвічі.