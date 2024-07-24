Украина получит до конца года около 500 тыс боеприпасов от Чехии

Чехия до конца 2024 года поставит Украине около 500 тысяч боеприпасов в рамках своей инициативы.

До конца года ВСУ получат 500 тысяч боеприпасов

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, поставки боеприпасов для ВСУ будут продолжаться "прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы".

До конца года украинской армии будет поставлено около 500 тысяч единиц боеприпасов калибра 155 мм, заявил Премьер Чехии Фиала. Поделиться

В то же время, премьер заверил, что параллельно с этим Чехия уже поставляет ежегодно сотни тысяч боеприпасов больших калибров других видов.

Чешская инициатива по боеприпасам для Украины

В начале года президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. К инициативе присоединились Португалия, Финляндия, Германия и Литва.

В конце июня чешский премьер-министр Петр Фиала объявил о поставках в Украину первой партии из 50 тысяч боеприпасов.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что снаряды от Чехии уже помогают украинским войскам, сократив разрыв в огневом могуществе с российскими войсками более чем вдвое.