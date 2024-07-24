Украина получит до конца года около 500 тыс боеприпасов от Чехии

Чехия до конца 2024 года поставит Украине около 500 тысяч боеприпасов в рамках своей инициативы.
Главные тезисы
- Инициатива Чехии по поставкам боеприпасов для Украины позволяет украинским военным укрепить свою обороноспособность.
- Поставки боеприпасов проводятся поэтапно, при этом уже оказывается поддержка украинским военным в борьбе против российских войск.
- Поддержку в поставках боеприпасов для Украины также оказывают Португалия, Финляндия, Германия и Литва.
До конца года ВСУ получат 500 тысяч боеприпасов
По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, поставки боеприпасов для ВСУ будут продолжаться "прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы".
В то же время, премьер заверил, что параллельно с этим Чехия уже поставляет ежегодно сотни тысяч боеприпасов больших калибров других видов.
Чешская инициатива по боеприпасам для Украины
В начале года президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. К инициативе присоединились Португалия, Финляндия, Германия и Литва.
В конце июня чешский премьер-министр Петр Фиала объявил о поставках в Украину первой партии из 50 тысяч боеприпасов.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что снаряды от Чехии уже помогают украинским войскам, сократив разрыв в огневом могуществе с российскими войсками более чем вдвое.
На днях глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина в июле и августе получит еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы.
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