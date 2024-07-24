Украина получит до конца года около 500 тыс боеприпасов от Чехии
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит до конца года около 500 тыс боеприпасов от Чехии

Украина получит до конца года около 500 тыс боеприпасов от Чехии
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Источник:  Укринформ

Чехия до конца 2024 года поставит Украине около 500 тысяч боеприпасов в рамках своей инициативы.

Главные тезисы

 

  • Инициатива Чехии по поставкам боеприпасов для Украины позволяет украинским военным укрепить свою обороноспособность.
  • Поставки боеприпасов проводятся поэтапно, при этом уже оказывается поддержка украинским военным в борьбе против российских войск.
  • Поддержку в поставках боеприпасов для Украины также оказывают Португалия, Финляндия, Германия и Литва.

До конца года ВСУ получат 500 тысяч боеприпасов

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, поставки боеприпасов для ВСУ будут продолжаться "прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы".

До конца года украинской армии будет поставлено около 500 тысяч единиц боеприпасов калибра 155 мм, заявил Премьер Чехии Фиала.

В то же время, премьер заверил, что параллельно с этим Чехия уже поставляет ежегодно сотни тысяч боеприпасов больших калибров других видов.

Чешская инициатива по боеприпасам для Украины

В начале года президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. К инициативе присоединились Португалия, Финляндия, Германия и Литва.

В конце июня чешский премьер-министр Петр Фиала объявил о поставках в Украину первой партии из 50 тысяч боеприпасов.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что снаряды от Чехии уже помогают украинским войскам, сократив разрыв в огневом могуществе с российскими войсками более чем вдвое.

На днях глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что Украина в июле и августе получит еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы.

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