Армия РФ постепенно теряет преимущество в использовании боеприпасов
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ постепенно теряет преимущество в использовании боеприпасов

армия РФ
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Источник:  РБК Украина

Как удалось узнать журналистам от своих источников в Генштабе ВСУ, российские захватчики теряют свое значительное преимущество в использовании боеприпасов на войне против Украины.

Главные тезисы

  • По новым данным, украинские защитники используют больше боеприпасов, чем раньше.
  • Армия РФ использует меньше FPV-дронов, что делает их не столь эффективными на поле боя.
  • Ситуация на фронте постепенно меняется в пользу Украины, что может повлиять на ход войны в будущем.

У России появились новые проблемы на фронте

Об этом украинские журналисты узнали от своих инсайдеров в Генштабе ВСУ.

По словам анонимных источников, если раньше российские оккупанты использовали около 70 тысяч боеприпасов, а Украина — 10 тысяч, то сейчас украинские защитники используют 15 тысяч, а РФ — 45 тысяч.

Кроме того, указано, что армия РФ использует около 1300 FPV-дронов в течение суток.

Инсайдеры утверждают, что по состоянию на сегодняшний день бойцы ВСУ запускают больше таких беспилотников.

В конце прошлого месяца стало известно, что соотношение в использовании артиллерии между Украиной и Россией сократилось до 1:3.

Что важно понимать, в начале года оно составляло 1:7.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 565 610 (+990) человек,

  • танков — 8257 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 15917 (+15) ед,

  • артиллерийских систем — 15542 (+22) ед,

  • РСЗО — 1121 (+1) ед,

  • средств ПВО — 895 (+1) ед,

  • самолетов — 362 (+1) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12350 (+34),

  • крылатых ракет — 2401 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20968 (+59) ед,

  • специальной техники — 2607 (+14)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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