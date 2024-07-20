Армия РФ постепенно теряет преимущество в использовании боеприпасов

Как удалось узнать журналистам от своих источников в Генштабе ВСУ, российские захватчики теряют свое значительное преимущество в использовании боеприпасов на войне против Украины.

У России появились новые проблемы на фронте

Об этом украинские журналисты узнали от своих инсайдеров в Генштабе ВСУ.

По словам анонимных источников, если раньше российские оккупанты использовали около 70 тысяч боеприпасов, а Украина — 10 тысяч, то сейчас украинские защитники используют 15 тысяч, а РФ — 45 тысяч.

Кроме того, указано, что армия РФ использует около 1300 FPV-дронов в течение суток.

Инсайдеры утверждают, что по состоянию на сегодняшний день бойцы ВСУ запускают больше таких беспилотников.

В конце прошлого месяца стало известно, что соотношение в использовании артиллерии между Украиной и Россией сократилось до 1:3.

Что важно понимать, в начале года оно составляло 1:7.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 565 610 (+990) человек,

танков — 8257 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 15917 (+15) ед,

артиллерийских систем — 15542 (+22) ед,

РСЗО — 1121 (+1) ед,

средств ПВО — 895 (+1) ед,

самолетов — 362 (+1) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 12350 (+34),

крылатых ракет — 2401 (+0),

кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 20968 (+59) ед,

специальной техники — 2607 (+14)