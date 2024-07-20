Армия РФ постепенно теряет преимущество в использовании боеприпасов

Как удалось узнать журналистам от своих источников в Генштабе ВСУ, российские захватчики теряют свое значительное преимущество в использовании боеприпасов на войне против Украины.
Главные тезисы
- По новым данным, украинские защитники используют больше боеприпасов, чем раньше.
- Армия РФ использует меньше FPV-дронов, что делает их не столь эффективными на поле боя.
- Ситуация на фронте постепенно меняется в пользу Украины, что может повлиять на ход войны в будущем.
У России появились новые проблемы на фронте
Об этом украинские журналисты узнали от своих инсайдеров в Генштабе ВСУ.
По словам анонимных источников, если раньше российские оккупанты использовали около 70 тысяч боеприпасов, а Украина — 10 тысяч, то сейчас украинские защитники используют 15 тысяч, а РФ — 45 тысяч.
Кроме того, указано, что армия РФ использует около 1300 FPV-дронов в течение суток.
Инсайдеры утверждают, что по состоянию на сегодняшний день бойцы ВСУ запускают больше таких беспилотников.
В конце прошлого месяца стало известно, что соотношение в использовании артиллерии между Украиной и Россией сократилось до 1:3.
Что важно понимать, в начале года оно составляло 1:7.
Что известно о потерях РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 565 610 (+990) человек,
танков — 8257 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 15917 (+15) ед,
артиллерийских систем — 15542 (+22) ед,
РСЗО — 1121 (+1) ед,
средств ПВО — 895 (+1) ед,
самолетов — 362 (+1) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12350 (+34),
крылатых ракет — 2401 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20968 (+59) ед,
специальной техники — 2607 (+14)
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