Армія РФ поступово втрачає перевагу у використанні боєприпасів
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ поступово втрачає перевагу у використанні боєприпасів

артилерія РФ
Джерело:  РБК Україна

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх джерел у Генштабі ЗСУ, російські загарбники втрачають свою значну перевагу у використанні боєприпасів на війні проти України.

Головні тези:

  • За новими даними, українські захисники використовують більше боєприпасів, ніж раніше.
  • Армія РФ використовує менше FPV-дронів, що робить їх не такими ефективними на полі бою.
  • Ситуація на фронті поступово змінюється на користь України, що може вплинути на хід війни в майбутньому.

У Росії з’явилися нові проблеми на фронті

Про це українські журналісти дізналися від своїх інсайдерів у Генштабі ЗСУ.

За словами анонімних джерел, якщо раніше російські окупанти використовували близько 70 тисяч боєприпасів, а Україна — 10 тисяч, то зараз українські захисники використовують 15 тисяч, а РФ — 45 тисяч.

Окрім того, наголошується, що армія РФ використовує близько 1300 FPV-дронів протягом однієї доби.

Інсайдери стверджують, що станом на сьогодні бійці ЗСУ запускають більше таких безпілотників.

Наприкінці минулого місяця також стало відомо, що співвідношення у використанні артилерії між Україною та Росією скоротилося до 1:3.

Що важливо розуміти, на початку року воно складало 1:7.

Що відомо про втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно склали :

  • особового складу — близько 565 610 (+990) осіб,

  • танків — 8257 (+7) од,

  • бойових броньованих машин — 15917 (+15) од,

  • артилерійських систем  —  15542 (+22) од,

  • РСЗВ — 1121 (+1) од,

  • засобів ППО — 895 (+1) од,

  • літаків  — 362 (+1) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12350 (+34),

  • крилатих ракет  — 2401 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20968 (+59) од,

  • спеціальної техніки — 2607 (+14)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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