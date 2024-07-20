Армія РФ поступово втрачає перевагу у використанні боєприпасів

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх джерел у Генштабі ЗСУ, російські загарбники втрачають свою значну перевагу у використанні боєприпасів на війні проти України.

У Росії з’явилися нові проблеми на фронті

Про це українські журналісти дізналися від своїх інсайдерів у Генштабі ЗСУ.

За словами анонімних джерел, якщо раніше російські окупанти використовували близько 70 тисяч боєприпасів, а Україна — 10 тисяч, то зараз українські захисники використовують 15 тисяч, а РФ — 45 тисяч.

Окрім того, наголошується, що армія РФ використовує близько 1300 FPV-дронів протягом однієї доби.

Інсайдери стверджують, що станом на сьогодні бійці ЗСУ запускають більше таких безпілотників.

Наприкінці минулого місяця також стало відомо, що співвідношення у використанні артилерії між Україною та Росією скоротилося до 1:3.

Що важливо розуміти, на початку року воно складало 1:7.

Що відомо про втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно склали :

особового складу — близько 565 610 (+990) осіб,

танків — 8257 (+7) од,

бойових броньованих машин — 15917 (+15) од,

артилерійських систем — 15542 (+22) од,

РСЗВ — 1121 (+1) од,

засобів ППО — 895 (+1) од,

літаків — 362 (+1) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12350 (+34),

крилатих ракет — 2401 (+0),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 20968 (+59) од,

спеціальної техніки — 2607 (+14)