Армія РФ поступово втрачає перевагу у використанні боєприпасів

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх джерел у Генштабі ЗСУ, російські загарбники втрачають свою значну перевагу у використанні боєприпасів на війні проти України.
Головні тези:
- За новими даними, українські захисники використовують більше боєприпасів, ніж раніше.
- Армія РФ використовує менше FPV-дронів, що робить їх не такими ефективними на полі бою.
- Ситуація на фронті поступово змінюється на користь України, що може вплинути на хід війни в майбутньому.
У Росії з’явилися нові проблеми на фронті
Про це українські журналісти дізналися від своїх інсайдерів у Генштабі ЗСУ.
За словами анонімних джерел, якщо раніше російські окупанти використовували близько 70 тисяч боєприпасів, а Україна — 10 тисяч, то зараз українські захисники використовують 15 тисяч, а РФ — 45 тисяч.
Окрім того, наголошується, що армія РФ використовує близько 1300 FPV-дронів протягом однієї доби.
Інсайдери стверджують, що станом на сьогодні бійці ЗСУ запускають більше таких безпілотників.
Наприкінці минулого місяця також стало відомо, що співвідношення у використанні артилерії між Україною та Росією скоротилося до 1:3.
Що важливо розуміти, на початку року воно складало 1:7.
Що відомо про втрати РФ у війні проти України
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.24 орієнтовно склали :
особового складу — близько 565 610 (+990) осіб,
танків — 8257 (+7) од,
бойових броньованих машин — 15917 (+15) од,
артилерійських систем — 15542 (+22) од,
РСЗВ — 1121 (+1) од,
засобів ППО — 895 (+1) од,
літаків — 362 (+1) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12350 (+34),
крилатих ракет — 2401 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 20968 (+59) од,
спеціальної техніки — 2607 (+14)
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