Генштаб ВСУ подтвердил атаки по электроподстанциям на Курщине 28 июля

Вооруженные силы Украины Украинские ударили по нескольким электроподстанциям в Курской области вечером 28 июля. Эти инфраструктурные объекты страны-агрессоры обеспечивали функционирование железной дороги.
Главные тезисы
- Украинские вооруженные силы атаковали несколько электроподстанций в Курской области, направленные на подрыв военно-экономического потенциала РФ.
- Операция была проведена бойцами Центра специальных операций "А" СБУ для ослабления вражеской инфраструктуры в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны.
- Российские губернаторы жаловались на атаки украинских дронов, которые повредили электроподстанции, угрожая функционированию железной дороги.
- Меры по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения вооруженной агрессии против Украины со стороны захватчиков.
Генштаб подтвердил "бавовну" на электроподстанциях Курщины
По информации Генштаба, есть информация о работе в Курской области систем противовоздушной обороны и взрывах в районах не менее четырех электроподстанций.
Операция была проведена бойцами Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
В Генштабе отметили, что работающая на войну против Украины промышленность РФ является законной целью. При этом подстанции, по которым был нанесен удар, обеспечивают функционирование железной дороги, по которой оккупанты перевозят вооружение и военную технику.
Меры по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения захватчиками вооруженной агрессии против украинского народа.
Атака дронов на Курщину: что известно
28 июля вечером в Курской области раздались взрывы. Русские жаловались на атаку дронов.
Telegram-каналы также уточняли, что один из дронов ударил по подстанции.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-