Генштаб ВСУ подтвердил атаки по электроподстанциям на Курщине 28 июля

Вооруженные силы Украины Украинские ударили по нескольким электроподстанциям в Курской области вечером 28 июля. Эти инфраструктурные объекты страны-агрессоры обеспечивали функционирование железной дороги.

Генштаб подтвердил "бавовну" на электроподстанциях Курщины

По информации Генштаба, есть информация о работе в Курской области систем противовоздушной обороны и взрывах в районах не менее четырех электроподстанций.

Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Понировском, Курском и Солнцевском районах Курской области. Поделиться

Операция была проведена бойцами Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В Генштабе отметили, что работающая на войну против Украины промышленность РФ является законной целью. При этом подстанции, по которым был нанесен удар, обеспечивают функционирование железной дороги, по которой оккупанты перевозят вооружение и военную технику.

Меры по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения захватчиками вооруженной агрессии против украинского народа.

Атака дронов на Курщину: что известно

28 июля вечером в Курской области раздались взрывы. Русские жаловались на атаку дронов.

В частности, губернатор Курской области Алексей Смирнов заявлял о "12 сбитых украинских беспилотниках". В то же время в сети распространяли видео с "прилетами" в Солнцевском и Пристенском районах. Поделиться

Telegram-каналы также уточняли, что один из дронов ударил по подстанции.