Генштаб ЗСУ підтвердив атаки по електропідстанціях на Курщині 28 липня

Збройні сили України Українські вдарили по кількох електропідстанціях у Курській області ввечері 28 липня. Ці інфраструктурні об'єкти країни-агресорки забезпечували функціонування залізниці.

Генштаб підтвердив “бавовну” на електропідстанціях Курщини

За інформацією Генштабу, є інформація про роботу в Курській області систем протиповітряної оборони та вибухи в районах щонайменше чотирьох електропідстанцій.

Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням у Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області. Поширити

Операцію провели бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі наголосили, що промисловість РФ, яка працює на війну проти України, є законною ціллю. При цьому підстанції, по яких було завдано удару, забезпечують функціонування залізниці, якою окупанти перевозять озброєння та військову техніку.

Заходи щодо підриву військово-економічного потенціалу ворога триватимуть до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу.

Атака дронів на Курщину: що відомо

28 липня ввечері в Курській області пролунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку дронів.

Зокрема губернатор Курської області Олексій Смірнов заявляв про "12 збитих українських безпілотників". Водночас у мережі розповсюджували відео з "прильотами" у Солнцевському та Прістенському районах. Поширити

Telegram-канали також уточнювали, що один із дронів ударив по підстанції.