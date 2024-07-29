Генштаб ЗСУ підтвердив атаки по електропідстанціях на Курщині 28 липня
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб ЗСУ підтвердив атаки по електропідстанціях на Курщині 28 липня

Генштаб ЗСУ
Курщина

Збройні сили України Українські вдарили по кількох електропідстанціях у Курській області ввечері 28 липня. Ці інфраструктурні об'єкти країни-агресорки забезпечували функціонування залізниці.

Головні тези:

  • Збройні сили України вдарили по електропідстанціям у Курській області 28 липня, завдавши удар по інфраструктурі транспортування ворожої зброї.
  • Атаки на електропідстанції забезпечують функціонування залізниці, по якій ворог перевозить озброєння та військову техніку.
  • Операцію провели бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
  • Промисловість РФ, яка працює на війну проти України, є ціллю для заходів щодо підриву військово-економічного потенціалу ворога.
  • Російські губернатори скаржилися на атаку українських дронів, які здійснили вибухи в Курській області.

Генштаб підтвердив “бавовну” на електропідстанціях Курщини

За інформацією Генштабу, є інформація про роботу в Курській області систем протиповітряної оборони та вибухи в районах щонайменше чотирьох електропідстанцій.

Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням у Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.

Операцію провели бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі наголосили, що промисловість РФ, яка працює на війну проти України, є законною ціллю. При цьому підстанції, по яких було завдано удару, забезпечують функціонування залізниці, якою окупанти перевозять озброєння та військову техніку.

Заходи щодо підриву військово-економічного потенціалу ворога триватимуть до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу.

Атака дронів на Курщину: що відомо

28 липня ввечері в Курській області пролунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку дронів.

Зокрема губернатор Курської області Олексій Смірнов заявляв про "12 збитих українських безпілотників". Водночас у мережі розповсюджували відео з "прильотами" у Солнцевському та Прістенському районах.

Telegram-канали також уточнювали, що один із дронів ударив по підстанції.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські дрони поцілили в близько 200 обʼєктів на території РФ — Сирський
Українські дрони поцілили в близько 200 обʼєктів на території РФ — Сирський
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували авіабазу Дягілєво та НПЗ у Рязані РФ — відео
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони масовано атакували пʼять областей РФ, спалахнули підстанції — відео
Дрони масовано атакували пʼять областей РФ, спалахнули підстанції — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?