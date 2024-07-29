Генштаб ЗСУ підтвердив атаки по електропідстанціях на Курщині 28 липня

Збройні сили України Українські вдарили по кількох електропідстанціях у Курській області ввечері 28 липня. Ці інфраструктурні об'єкти країни-агресорки забезпечували функціонування залізниці.
Головні тези:
- Збройні сили України вдарили по електропідстанціям у Курській області 28 липня, завдавши удар по інфраструктурі транспортування ворожої зброї.
- Атаки на електропідстанції забезпечують функціонування залізниці, по якій ворог перевозить озброєння та військову техніку.
- Операцію провели бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
- Промисловість РФ, яка працює на війну проти України, є ціллю для заходів щодо підриву військово-економічного потенціалу ворога.
- Російські губернатори скаржилися на атаку українських дронів, які здійснили вибухи в Курській області.
Генштаб підтвердив “бавовну” на електропідстанціях Курщини
За інформацією Генштабу, є інформація про роботу в Курській області систем протиповітряної оборони та вибухи в районах щонайменше чотирьох електропідстанцій.
Операцію провели бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
У Генштабі наголосили, що промисловість РФ, яка працює на війну проти України, є законною ціллю. При цьому підстанції, по яких було завдано удару, забезпечують функціонування залізниці, якою окупанти перевозять озброєння та військову техніку.
Заходи щодо підриву військово-економічного потенціалу ворога триватимуть до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу.
Атака дронів на Курщину: що відомо
28 липня ввечері в Курській області пролунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку дронів.
Telegram-канали також уточнювали, що один із дронів ударив по підстанції.
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