Українські дрони поцілили в близько 200 обʼєктів на території РФ — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові завдяки безпілотникам-камікадзе великої дальності поцілили у близько 200 об’єктів критичної інфраструктури та території РФ.

Сирський розкрив кількість обʼєктів РФ, які атакувала Україна

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що всі ці об’єкти були пов’язані з "військовою логістикою" і включали заводи, паливні склади та склади боєприпасів.

Сирський нагадав, що морські безпілотники потопили близько третини Чорноморського флоту РФ.

Це дійсно стало для них пасткою, а для деяких [кораблів] — могилою, — сказав головнокомандувач. Поширити

Також він додав, що Кремль був змушений "повністю вивести свої сили" з порту тимчасово окупованого Севастополя після низки українських атак.

Сирський не має сумнівів у поверненні Криму

Як зазначив головнокомандувач, це цілком реальний сценарій.

Однак станом на сьогодні він не може розкривати усі деталі, адже те, як буде відбуватися процес деокупації півострова — “велика військова таємниця”.

Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Окрім того, Олександр Сирський наголосив, що втрати Росії у війні проти України втричі перевищують українські.

За його словами, на деяких напрямках йдеться про ще більші показники.