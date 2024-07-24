Українські дрони поцілили в близько 200 обʼєктів на території РФ — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові завдяки безпілотникам-камікадзе великої дальності поцілили у близько 200 об’єктів критичної інфраструктури та території РФ.
Головні тези:
- Морські безпілотники України потопили третину Чорноморського флоту РФ, що стало великою проблемою для Кремля.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський впевнений у поверненні Криму, проте деталі деокупації є великою військовою таємницею.
- У війні проти України, втрати Росії перевищують українські втричі, особливо на деяких напрямках.
- Мета українських військових — перемогти для звільнення наших громадян, які перебувають на окупованих територіях.
Сирський розкрив кількість обʼєктів РФ, які атакувала Україна
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що всі ці об’єкти були пов’язані з "військовою логістикою" і включали заводи, паливні склади та склади боєприпасів.
Сирський нагадав, що морські безпілотники потопили близько третини Чорноморського флоту РФ.
Також він додав, що Кремль був змушений "повністю вивести свої сили" з порту тимчасово окупованого Севастополя після низки українських атак.
Сирський не має сумнівів у поверненні Криму
Як зазначив головнокомандувач, це цілком реальний сценарій.
Однак станом на сьогодні він не може розкривати усі деталі, адже те, як буде відбуватися процес деокупації півострова — “велика військова таємниця”.
Окрім того, Олександр Сирський наголосив, що втрати Росії у війні проти України втричі перевищують українські.
За його словами, на деяких напрямках йдеться про ще більші показники.
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